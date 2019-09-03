此内容发布于2019年9月3日 上午10:00

到底孩子发没发烧？网络医疗诊断往往被瑞士父母视为辅助性的“第二意见”。

(Keystone)

瑞士父母平日里大多都会参考网络上“流传”的有关儿童健康的常规建议。然而苏黎世应用科技大学(Zurich University of Applied Sciences)公布的调研结果显示，一旦子女真的生病，绝大多数的瑞士父母便会转而求助于现实的医生。



“当(父母)无法对孩子的病情进行判定分类的时候，数字媒体也能作为他们咨询的首选对象，”该研究项目负责人Julia Dratva在8月26日发布的声明(德)外部链接中介绍道：“不过，当孩子身染急性疾病时，(父母)通过数字信息渠道咨询的次数会显著减少。”



在Dratva看来，原因在于，瑞士父母对数字媒体问诊缺乏信任。比方说，90%的瑞士家长料定，网上流传的信息，“仅仅只是有时候”是真实可信的。



“数字指南、网上指导被瑞士父母视为一种居于辅助性地位的‘第二意见’，”研究报告指出。



三分之二的受访瑞士家长会试图查证网上医疗指导来源的可信度，但只有一半的受访者表示，身为父母，自己有能力理解以及评估网上所搜索到的医疗建议。



“最终，他们还是会通过联系并求助于(医疗)专家，来消除和解决对数字媒体所提供的医疗信息的犹疑。”Dratva总结道。



来自瑞士德语区大约750对膝下有2岁以下子女的父母，通过网络访谈的方式参与了此次调研。此外，部分父母与医生经甄选、安排，也参与了研究人员组织的面对面访谈。 信息框结尾





Keystone-SDA/ts

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