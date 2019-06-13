苏黎世一间待租房屋受邀上门看房的人排起了长龙。 (Keystone / Mirjam Wanner)

经瑞士联邦住房办公室(Federal Housing Office)委托进行的一项调研显示，某些外国名字-尤其是科索沃或土耳其人名-在租房申请参观公寓时，不那么容易被房东接受。



任何尝试过在瑞士竞争激烈的租房市场寻求一处安身之所的人，都会熟悉这一套”演习流程“：除了准备(堆积如山的)官方文件，你还得提笔草拟一封措辞友善、既富专业水准又不乏个人特色的申请信，最后可别忘了落款签字。



然而，日内瓦大学、纳沙泰尔大学以及洛桑大学经瑞士联邦住房办公室委托所进行的一项调研发现，申请信结尾处的个人姓名，在最终决定您是否能受邀上门看房时，可扮演着至关重要的角色。



调研人员在2018年3月至10月期间向意欲招揽租客的瑞士房地产业主投寄了1.1万份左右的公寓参观申请，其中部分申请以因袭陈规的典型瑞士姓名署名，而其余的则分别采用了在德国、法国、意大利、科索沃以及土耳其耳熟能详的人名。



从收到的反馈来看，“冠以科索沃或土耳其姓名的申请者，受邀看房的几率明显较低，”调研报告的撰写者在接受《一瞥报·周日版》(SonntagsBlick)采访(德)外部链接时介绍道。



叫皮埃尔、瓦伦蒂娜和汉斯的人吉人天相



有意思的是，待租公寓租金越高-尤其是房租超过3500瑞郎(约合人民币2.5万元)的房屋，在冠以外国名字的申请者和“瑞士老乡”之间，房东往往会更青睐前者。根据《一瞥报·周日版》报道，这种现象折射出瑞士高档昂贵的公寓“供过于求、过度供给"的无奈现实；因此，但凡有人有兴趣，房东就会不吝于热切推销。



至于类似皮埃尔、瓦伦蒂娜和汉斯等法国、德国和意大利名字，其拥有者从房东那里收到积极回应的几率，要比科索沃人、土耳其人-甚至瑞士本地人要高得多。



面对调研结果，尽管瑞士信息平台humanrights.ch对其中隐喻的歧视现象予以尖锐批评，然而在瑞士联邦住房办公室看来，目前还没有站得住脚的理由来立即采取相应的措施，因为与其他国家的情况相比，瑞士并无特殊之处。





瑞士资讯swissinfo.ch/dos

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram