"Estudos como esses podem levar a uma melhor conscientização sobre esses problemas", disse o diretor do departamento, Ernst Hauri. No entanto, "medidas específicas não são, a nosso ver, necessárias".

Curiosamente, a diferença diminui à medida que os preços dos apartamentos ficam mais altos, e no topo da escala (preços acima de 3.500 francos), os nomes estrangeiros eram mais propensos a serem convidados para uma visita do que os nomes suíços. De acordo com o Blick, isso reflete o fato de que há um "excesso de oferta" de tais apartamentos caros na Suíça; os proprietários estão dispostos a alugar para quem for possível.

Há também uma correlação direta entre a distância do apartamento de um centro urbano e as chances de conseguir uma visita; quanto mais longe de uma cidade, menos chance têm nomes como "Arben Gashi" ou "Yusuf Yilmaz".

A desvantagem, ou discriminação, é particularmente óbvia quando se trata de candidaturas para visitar apartamentos mais baratos alugados por um particular: no extremo inferior da escala de preços (entre 500 e 1000 francos suíços), a diferença na taxa de aceitação de nomes kosovares/turcos, em comparação com os suíços, franceses, alemães ou italianos é de até 10 pontos percentuais.

Em geral, "as pessoas com um nome kosovar ou turco têm uma chance claramente menor de serem convidadas para uma visita", disseram os autores - citados no jornal BlickLink externo .

Entre março e outubro de 2018, os pesquisadores enviaram cerca de 11.000 inscrições para ofertas de aluguel na Suíça, algumas delas com nomes tradicionais suíços, outras com nomes estrangeiros da Alemanha, França, Itália, Kosovo e Turquia.

Um estudo realizado pelas Universidades de Genebra, Neuchâtel e Lausanne em nome do Departamento Federal de Habitação descobriu que o nome preenchido no formulário de candidatura para alugar um imóvel desempenha um grande papel já na hora de visitar o imóvel.

Como a oferta de imóveis para alugar na Suíça – a preços abordáveis – é muito escassa, as imobiliárias costumam apresentar um formulário de candidatura com várias exigências.

