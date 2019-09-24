母牛护犊也凶猛，游客不要太接近

牧场奶牛袭人事件在瑞士时有发生。

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高山绿色的天然草场，牛儿三两成群悠闲地吃草，牛铃声此起彼伏回荡在耳畔。在欣赏这标志性的瑞士山间风景时，不要忘了：奶牛也有脾气，感到威胁时，也会对人“不客气”。



9月20日，在瑞士东部Silvaplana附近的尤利尔山口(Julierpass)，一头母牛就袭击了3名女性徒步游客，造成其中一名82岁的老年女性中等伤势，另两人轻伤。狗幸未受伤。事发后，瑞士空中救援队Rega和救护车分别将伤者送往医院。

据州警察局透露，受袭时，3名女性正行进在Mut dal Sablun村的一条远足小径上。其中一人用狗绳牵着狗。名当事人所在的健步路径位处一座大型围栏牧场内，牧场里放养着农家奶牛。

牧场奶牛袭人事件在瑞士时有发生。仅今年7、8月间，在下瓦尔登州的高山牧场就发生过两起。在其中一起事故中，行人也是带狗出行。为了保护牛犊，母牛将狗踩踏致死。狗主受伤。但在另一起事故中，游人则无任何不当举动，也未牵狗同行。



护犊母牛的行为较难预测，要有防范之心，这是在瑞士生活的必要常识。徒步游客需提高安全意识，不要过长时间、近距离停留在牛群旁边。尤其遛狗散步时，更要注意与牛群保持距离。

sda/ats，瑞士资讯swissinfo.ch

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