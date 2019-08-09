七月骄阳下，苏黎世利马特河(Limmat)河畔人满为患

(© Keystone / Walter Bieri)

据瑞士联邦气象气候局(Federal Office of Meteorology and Climatology，MeteoSwiss，多语)外部链接介绍，虽然今夏的第二波热浪已然褪去，但今年7月已成为史上最炎热、最酷暑难耐的月份之一。



回溯今夏七月，瑞士全国平均气温超过了16°C。虽然这一数字并非有记载以来的全国最高气温-1983年、2006年以及2015年，瑞士全境同期平均气温均高于17°C，然而，这也足以让今年的桂月位列史上最高温炎热的6个七月之一。

graphic 1 graphic showing summer temperatures in Switzerland

盘点数据，7月24日瓦莱州的锡永(Sion)出现了37.8°C的历史最高温。次日，位于弗里堡州2000米海拔高度的莫雷松山(Moléson peak)山巅的气候也达到了27.2°C。



瑞士气象气候局发布的数据，与七月间欧洲各国观测到的气温最高值相符：巴黎全国最高气温高达42.6°C，德国41.5°C，比利时亦达到40.6°C的历史最高值。

瑞士气象气候局表示，统计数据无疑醒目且直观地表明，在过去数十年间，暑气热浪的来袭正变得越来越强烈和频繁。正如瑞士气象气候局所述，滚滚酷暑热浪正定期频频造访瑞士南部地区。



“现如今，热浪以与日俱增的节奏频频来袭，当属气候变化的明显迹象之一，”瑞士气象气候局这样介绍道：“苏黎世联邦理工学院分析显示，正因为气候变化，像今年七月份席卷瑞士的这种酷暑热浪的发生几率，比根本没有发生气候变化的前提下要高出十倍。”



RTS/dos

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