此内容发布于2019年8月5日 上午10:00

在瑞士，任何持有或携带分量低于10克大麻的人，只需缴纳100瑞郎的罚款，而不会被视为犯罪行为记录在案。 (© Keystone / Christian Beutler)

瑞士联邦最高法院现已“官宣”，无论你是未成年人还是成年人，在瑞士，持有少于10克的大麻，均不会被界定为违法行为进而被论罪。



近日，瑞士联邦法院参照此前温特图尔(Winterthur)地区针对一名年仅16周岁的未成年人持有1.4克大麻的裁决，驳回了苏黎世州公诉检察官的上诉，不予论罪。



瑞士联邦法院表示，对瑞士的成年人来说，拥有“最低数量”-即被界定为少于10克、且仅供持有者本人消费的大麻，无需受到惩处；据此，也同样没有理由要求青少年接受“另类对待”。



瑞士全面禁止种植、交易以及吸食四氢大麻酚(THC)含量超过1%的大麻，超过这一指标就被认为是毒品。不过自2013年以来，任何持有或携带分量低于10克大麻的人，只需缴纳100瑞郎的罚款，而不会被视为犯罪行为记录在案。



联邦法院表示，虽然说对未成年人予以保护是《禁毒法》的关键环节，但针对青少年施加高额罚款，要求他们缴纳数额更多的罚金，绝非解决之道。相反，依据法官所述，预防举措、治疗方案、以及对销售(大麻给未成年的)商家处以更为严厉的惩戒，才是更好的策略。



此次判决也将促使苏黎世州法院改变做法，自此，他们将只会惩处持有超过10克大麻的青少年，以及意图兜售所持大麻的未成年人。

Keystone-SDA/dos

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram