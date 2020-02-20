此内容发布于2020年2月20日 上午10:00

大部分瑞士人在青年时期开始吸烟。 (Keystone / Martin Ruetschi)

2017年，瑞士吸烟者人数占到全国人口的27％-该比例在过去10年内保持稳定。尽管如此，人们的吸烟习惯正发生着改变：每天吸烟20根以上的重度吸烟者人数在过去25年中减少了一半。



联邦统计局的数据显示：2017年，瑞士男性人口的吸烟比例为31％，女性为23％。在35岁以下人群中，烟民比例最高。另外，一半瑞士人从未吸过烟。



年龄和社会因素



瑞士人通常在青春期开始接触烟草。超过三分之二的吸烟者在20岁生日之前就学会了抽烟。



25年来，瑞士吸烟者在逐渐减少每天的香烟消费量。重度吸烟者比例减半，全部烟民平均每天消耗10支香烟。



烟草消费习惯中存在显著的社会差异：45岁以下人群中，和拥有大学学历的人群相比，未接受过高等教育的人吸烟的比例更高(前者比例43％，后者27％)，吸烟量更大，而且戒烟成功率更低。



戒烟统计

多年来，瑞士烟民的戒烟率基本保持不变：平均44%的吸烟者能够成功戒烟。而且戒烟率随着年龄的增长而显著抬升：从15-24岁人群中，不到10％的人实现戒烟，而在75岁以上年龄段中，戒烟成功率几乎达到80％。

瑞士烟民中，有一半的人在55岁之前就已戒烟。据研究，源于烟龄和烟瘾大小等因素，30% -50%的吸烟者寿命达不到70岁。瑞士60%的吸烟者有戒烟的意愿。

sda-ats/瑞士资讯swissinfo.ch

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