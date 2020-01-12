在苏黎世开往柏林的夜间列车上

(© Keystone / Christian Beutler)

度假，俨然是瑞士人的年度大事。为了好好休养疲惫的身心，有的人半年前就开始规划年度的假期了，临时起意并非标准瑞士作风。

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處 信息框结尾

2020如何规划年度假期，也随着低碳的环保意识高涨，民间与党派间兴起了召唤国铁夜车复出的呼声。出远门，该乘什么交通工具讨论很大！



环保浪潮中的交通行为改变

夜间列车的路线是离开瑞士本土，驶向全欧洲，目前选择搭乘卧铺火车的旅客，不外乎下列三大要点(德)外部链接：

票价较便宜，在睡梦中已经到达目的地

低碳的旅游足迹，更环保

提供早餐，享受类似旅馆的服务

目前从瑞士出发的卧铺火车是由奥地利国铁代为营运，每个车厢都有一位专职负责的服务人员。在旅程中，无论何时有什么需求，即使半夜都可以请求协助或是服务。这个类似飞机上空服员的角色，就是为了确保乘客们在旅行中的舒适和满意度。



卧铺的服务尤其对想畅游欧洲，又想节省旅费的年轻人特别有吸引力，既省钱也省时间。与廉价航空相比，碳排放量只有飞机的十分之一，今日环保也极具诱因。就此，瑞士国铁2019上半季的售票率与询问度快速提升，商务人士与家庭旅游也常见。



铁路公司对跨国卧铺列车的回应

带着瑞士旅客走向国外是夜车主要业务，国际间的合作是成功的必然要素。 2019最常被旅客询问的路线为从苏黎世出发，开往德国的柏林与汉堡这两座城市。



瑞士国铁国际线部门负责人Armin Weber在国家电视台的专访中提到，国铁已经看到了消费者的需求，乐见其成，正在研议如何扩展此项业务。根据目前的评估，瑞士国铁需要2-3年才能再恢复这项服务，并符合瑞士标准。在瑞士国铁的计划中，与奥地利国铁目前的合作不中断，而是计划将加入新式的列车与火车头来支持营运。



卧铺的老牌公司奥地利国铁也正积极更新车种(德)外部链接，以面对成长中的市场，提升旅途中舒适度将是一大亮点。目前预计2022年将出厂新式车厢，走向小套房的形式，最多不超过4个床位，并在行进中提供舒适的卫浴系统。为了让乘客们有更多私人的空间，胶囊旅馆式的单人床位也是设计之一。



廉价航空的竞争

长久以来，卧铺列车最强劲的竞争对手就是廉价航空。根据奥地利国铁营运的经验来看，目前廉价航空在欧陆飞行的航线，也正是卧铺列车在经营上旅客搭乘人次较少的路线。这也显现出，环保移动的态度目前尚未进入所有消费者的习惯与思维之中。



而奥地利国铁的发言人乐观表示，等到新式列车问世之后，火车系统所能提供的价格与服务，廉价航空将无法抵挡。这项环保且舒适的移动方式，将大举进入欧陆的交通市场。



除了瑞士与奥地利之外，德国国铁也有意再度复兴卧铺火车。发展出平价、环保与舒适的搭乘品质，是这三个火车大国的目标。



卧铺列车，个人经验大分享

目前的瑞士国铁出售的卧铺车票是由奥地利国铁代为营运的路线，可达匈牙利、克罗地亚、捷克与邻国奥地利。



曾经搭乘过夜车的旅客Amy Chou表示：“我所搭乘的路线是前往布达佩斯的夜车，车型并不新颖，也带着怀旧风。去程的车厢与返程不同，去程的有洗手台，但厕所得与其他乘客共用。”



当初是为了给孩子一个卧铺车厢的新奇体验，所以全家旅行的时候选择了夜车，可以夜间睡觉，白天开始旅游行程，但她也表示：“睡足了就到目的地开始旅行是完美的计划，不过我是一个浅睡眠的人，当火车路线遇到弯道车身摇晃、或是中途停靠煞车不够缓慢时，我什至听到了煞车的机械声而醒来。第二天到达目的地时，我因为睡得不好而感到非常疲累。我可以想像，那些认床的人很可能一夜难眠。”是否能一下车就开始精神充沛的游乐，因人而异。



搭乘过前往布拉格路线的Tracy Lim 说：“我们的车厢里有一套卫浴，比飞机上的厕所稍大一点，里面像旅馆一样毛巾和沐浴乳等等什么都有，早上也送来了早餐和咖啡。唯一美中不足的是，浴室的空间太小，我们没有办法替两岁的孩子洗澡。”



因为空间的局限，设备的舒适度仍有进步空间。此外，行进中的列车与静止的建筑物不同，需要睡眠环境安静平稳的旅客，目前夜车尚无法做到饭店静止无声的程度。同时，走向独立化与客制化的旅游时代，尚无法满足所有个人需求。



从年轻时就喜欢搭乘卧铺夜车的Julia Schmitt在访谈中说：“我一直喜欢夜车旅行，因为我小时候就坐过，现在还是至少一年搭乘一次。卧铺夜车有一点像住青年旅舍和坐火车的结合，的确就是睡一觉就到了，省了一天在路上。在同一个车厢里，可能遇到比较好聊的说话对象，交流旅游中的体验。当然如果想要一个人安静睡一觉，会觉得我们这些陌生室友非常聒噪。”她也提到：“因为与陌生人共处一室，我听过财物被扒的事，我很庆幸自己不曾遇到过。”



旅客的特殊需求

瑞士人以每年2463公里数夺下欧洲最爱搭乘火车的冠军国，比第二名的奥地利足足多了1000公里。以大众交通工具来移动，属于瑞士生活的一部份，也因此瑞士的乘客对于卧铺火车有着瑞士标准的期待。



自瑞士国铁开始计划扩增业务时，许多搭乘过夜车的旅客发表的各式言论。其中就有热爱自行车壮游旅行的瑞士乘客提到，自行车的体型比一般的行李大，不同于一般的空间需求。若是瑞士国铁要发展此业务，带着自行车旅行的游客通常没有大件行李，但适合自行车停放的空间必不可少。



与自行车类似的情况还包括运动器材、婴儿车、轮椅等等大件行李。



瑞士国铁夜车的前世今生

卧铺夜车始于1872年，从法国巴黎直达奥地利维也纳，在当时是一个令人振奋的旅行创举。只需一张车票，跳上车，一夜之后就到了千里之外。如此旅行，百年前的旅人怀着一份浪漫情怀和魔幻迷人的想像，缩短旅途仿佛任意门一般巧捷。



瑞士国铁在欧陆铁路的兴筑中，曾经也有过夜车路线的强大时期。从瑞士远征东西南北各个方向，罗马、哥本哈根、阿姆斯特丹、巴塞罗那等大城，甚至到达大陆东边的莫斯科。这样的夜行方式，在本世纪初航空业快速发展下，欧洲大城市间的航线兴起而逐渐衰弱。



从十五年前开始，由于财政赤字，瑞士国铁开始减少路线(德)外部链接。 2009年终止了自行营运的项目，改由奥地利国铁代为营运。 2016德国国铁也取消了卧铺夜车服务，喜爱之人无不唏嘘。在一段惨淡的岁月中，支持者一度以为夜车即将走入历史，而奥地利国铁则被称为卧铺列车最后的希望。



环保行动促使卧铺列车再兴起

度假以及如何长途移动涉及气候议题，如何把人们的思维与气候议题拉近，扩大同温层，也是近年环保团体的诉求。长年关注交通议题的瑞士环保团体umverkehR(德)外部链接以气候变迁的角度，多年前就提出了拯救夜车的民间倡议和游说行动。强调减少碳排放，人们必须有意识选择对地球友善的交通方式，飞机与火车之间，火车更能减轻地球的负担。



这项倡议近年搭上环保议题能见度高的顺风车，得到了响应。该团体的发言人也表示，在短期内价格上与廉价航空竞争仍需要在政治上多著力，尤其在瑞士要达到平价，政府的财政支持会加速成功。在讲究环保的政党支持下，卧铺列车回归的呼声日益提高。



民众的询问度与搭乘度的增加，是促使瑞士国铁营运政策改变的大推手。卧铺夜车的兴衰是消费习惯左右市场操作的一例，高涨的环保意识在瑞士有了鲜明的例证。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram