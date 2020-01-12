在蘇黎世開往柏林的夜間列車上

(© Keystone / Christian Beutler)

度假，儼然是瑞士人的年度大事。為了好好休養疲憊的身心，有的人半年前就開始規劃年度的假期了，臨時起意並非標準瑞士作風。

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2020如何規劃年度假期，也隨著減碳的環保意識高漲，民間與黨派間興起了召喚國鐵夜車復出市場的呼聲。出遠門，該搭什麼交通工具討論很大！



環保浪潮中的交通行為改變

夜車的路線是離開瑞士本土，駛向全歐洲，目前選擇搭乘臥鋪火車的旅客，不外乎下列三大要點(德)外部链接:



票價較便宜，在睡眠中已經達到目的地

低碳的旅遊足跡，更環保

供早餐，享受類似旅館的服務

目前從瑞士出發的臥鋪火車是由奧地利國鐵代為營運，每個車廂都有一位專司負責的服務人員。在旅程中，無論何時有什麼需求，即使半夜都可以請求協助或是服務。這個類似飛機上空服員的角色，就是為了確保乘客們在旅行中的舒適和滿意度。



臥鋪的服務尤其對想暢遊歐洲，又想節省旅費的年輕人特別有吸引力，既省錢也省時間。與廉價航空相比，碳排放量只有飛機的十分之一，今日環保也極具誘因。就此，瑞士國鐵2019上半季的售票率與詢問度快速升高，商務人士與家庭旅遊也常見。



鐵路公司對跨國臥鋪列車的回應

帶著瑞士旅客走向國外是夜車主要業務，國際間的合作是成功的必然要素。2019最常被旅客詢問的路線為從蘇黎世出發，開往德國的柏林與漢堡這兩座城市。



瑞士國鐵國際線部門負責人Armin Weber在國家電視台的專訪中提到，國鐵已經看到了消費者的需求，樂見其成，正在研議如何擴展此項業務。根據目前的評估，瑞士國鐵需要2-3年才能再恢復這項服務，並符合瑞士標準。在瑞士國鐵的計畫中，與奧地利國鐵目前的合作不中斷，而是計畫將加入新式的列車與火車頭來支持營運。



臥鋪的老牌公司奧地利國鐵也正積極更新車種(德)外部链接，以面對成長中的市場，提升旅途中舒適度將是一大亮點。目前預計2022年將出廠新式車廂，走向小套房的形式，最多不超過4個床位，並在行進中提供舒適的衛浴系統。為了讓乘客們有更多私人的空間，膠囊旅館式的單人床位也是設計之一。



廉價航空的競爭

長久以來，臥鋪列車最強勁的競爭對手就是廉價航空。根據奧地利國鐵營運的經驗來看，目前廉價航空在歐陸飛行的航線，也正是臥鋪列車在經營上旅客搭乘人次較少的路線。這也顯現出，環保移動的態度目前尚未進入所有消費者的習慣與思維之中。



而奧地利國鐵的發言人樂觀表示，等到新式列車問世之後，火車系統所能提供的價格與服務，廉價航空將無法抵擋。這項環保且舒適的移動方式，將大舉進入歐陸的交通市場。



除了瑞士與奧地利之外，德國國鐵也有意再度復興臥鋪火車。發展出平價、環保與舒適的搭乘品質，是這三個火車大國的目標。



臥鋪列車，個人經驗大分享

目前的瑞士國鐵販售的臥鋪車票是由奧地利國鐵代為營運的路線，可達匈牙利、克羅埃西亞、捷克與鄰國奧地利。



曾經搭乘過夜車的旅客Amy Chou表示：「我所搭乘的路線是前往布達佩斯的夜車，車型並不新穎，也帶著懷舊風。去程的車廂與回程不同，去程的有洗手台，但廁所得與其他乘客共用。」



當初是為了給孩子一個臥鋪車廂的新奇體驗，所以全家旅行的時候選擇了夜車，可以夜間睡眠，白天開始旅遊行程，但她也表示：「睡飽了就到目的地開始旅行是完美的計畫，不過我是一個淺眠的人，當火車路線遇到彎道車身搖晃、或是中途停靠煞車不夠緩慢時，我甚至聽到了煞車的機械聲而醒來。第二天到達目的地時，我因為睡得不好而感到非常疲累。我可以想像，會認床的人很可能一夜難眠。」是否能一下車就開始精神充沛的遊樂，因人而異。



搭乘過前往布拉格路線的Tracy Lim 說：「我們的車廂裡有一套衛浴，比飛機上的廁所稍大一點，裡面像旅館一樣毛巾和沐浴乳等等什麼都有，早上也送來了早餐和咖啡。唯一美中不足的是，浴室的空間太小，我們沒有辦法替兩歲的孩子洗澡。」



因為空間的侷限，設備的舒適度仍有進步空間。此外，行進中的列車與靜止的建築物不同，需要睡眠環境安靜平穩的旅客，目前夜車尚無法做到飯店靜止無聲的程度。同時，走向獨立化與客製化的旅遊時代，尚無法滿足所有個人需求。



從年輕時就喜歡搭乘臥鋪夜車的Julia Schmitt在訪談中說：「我一直喜歡夜車旅行，因為我小時候就搭過，現在還是至少一年搭乘一次。臥鋪夜車有一點像住青年旅舍和坐火車的結合，的確就是睡一覺就到了，省了一天在路上。在同一個車廂裡，可能遇到好聊的說話對象，交流旅遊中的體驗。當然如果想要一個人安靜睡一覺，會覺得我們這些陌生室友非常聒噪。」她也提到：「因為與陌生人共處一室，我聽過財物被扒的事，我很慶幸自己不曾遇過。」



旅客的特殊需求

瑞士人以每年2463公里數奪下歐洲最愛搭乘火車的冠軍國，比第二名的奧地利足足多了1000公里。以大眾交通工具來移動，屬於瑞士生活的一部份，也因此瑞士的乘客對於臥鋪火車有著瑞士標準的期待。



自瑞士國鐵開始計畫擴增業務時，許多搭乘過夜車的旅客發表的各式言論。其中就有熱愛自行車壯遊旅行(德)外部链接的瑞士乘客提到，自行車的體型比一般的行李大，不同於一般的空間需求。若是瑞士國鐵要發展此業務，帶著自行車旅行的遊客通常沒有大件行李，但適合自行車停放的空間必不可少。



與自行車類似的情況還包括運動器材、嬰兒車、輪椅等等大件行李。



瑞士國鐵夜車的前世今生

臥鋪夜車始於1872年，從法國巴黎直達奧地利維也納，在當時是一個令人振奮的旅行創舉。只需一張車票，跳上車，一夜之後就到了千里之外。如此旅行，百年前的旅人懷著一份浪漫情懷和魔幻迷人的想像，縮短旅途彷彿任意門一般巧捷。



瑞士國鐵在歐陸鐵路的興築中，曾經也有過夜車路線的強大時期。從瑞士遠征東西南北各個方向，羅馬、哥本哈根、阿姆斯特丹、巴塞隆納等大城，甚至到達大陸東邊的莫斯科。這樣的夜行方式，在本世紀初航空業快速發展下，歐陸大城市間的航線興起而逐漸衰弱。



從十五年前開始，由於財政赤字，瑞士國鐵開始減少路線(德)外部链接。2009年終止了自行營運的項目，改由奧地利國鐵代為營運。2016德國國鐵也取消了臥鋪夜車服務，喜愛之人無不唏噓。在一段慘淡的歲月中，支持者一度以為夜車即將走入歷史，而奧地利國鐵則被稱為臥鋪列車最後的希望。



環保行動促使臥鋪列車再興起

度假以及如何長途移動涉及氣候議題，如何把人們的思維與氣候議題拉近，擴大同溫層，也是近年環保團體的訴求。長年關注交通議題的瑞士環保團體umverkehR(德)外部链接以氣候變遷的角度，多年前就提出了拯救夜車的民間倡議和遊說行動。強調減少碳排放，人們必須有意識選擇友善地球的交通方式，飛機與火車之間，火車更能減輕地球的負擔。



這項倡議近年搭上環保議題能見度高的順風車，得到了響應。該團體的發言人也表示，在短期內價格上與廉價航空競爭仍需要在政治上多著力，尤其在瑞士要達到平價，政府的財務支持會加速成功。在講究環保的政黨支持下，臥鋪列車回歸的呼聲日益提高。



民眾的詢問度與搭乘度的增加，是促使瑞士國鐵營運政策改變的大推手。臥鋪夜車的興衰是消費習慣左右市場操作的一例，高漲的環保意識在瑞士有了鮮明的例證。

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