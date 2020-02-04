仁飄零喜歡在新竹的山里呼吸新鮮空氣。 (swissinfo.ch)

仁飄零可能是台灣第一位瑞士電視明星。他一身異國風采、一口流利的中文外加詼諧陽光的氣質都是他走紅的資本，當然他的一身精湛武功更是令他如虎添翼，渾身散發出超凡人格魅力。讓我們看看他在台灣新竹山脈的大自然裡怎樣如魚得水地生活。

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騎著摩托車從新竹出發向山裡進發，仁飄零一馬當先，騎在前面。



仁飄零(Emmanuel Mbondo Binyet)

34歲，出生在日內瓦，父親是喀麥隆人，母親瑞士人。

早期體育愛好(田徑、足球、混合武術)；曾專攻柔道。 高中畢業之後，去了中國武漢學習，其中一年學習漢語。與一位中國人結婚，育有一子，今年10歲。 6年前來到台灣攻讀電力機械博士，將於2020年獲得博士學位。

成功的混合武術武士，教練，比賽紀錄：3勝1負。

首位台灣瑞士電視明星。他主持的節目主要以社會話題為主，比如種族歧視。

無論在新竹還是在瑞士，仁飄零都是大自然的熱愛者。 信息框结尾

沿著筆直的公路，左手邊是一個陰森的水泥加工廠，感覺100個東西從余光中閃過，很像是殭屍或者世界末日電影裡的場景。



城市被甩在了後面，進入了一個山谷，森林覆蓋的坡路兩邊是小溪湍湍流過，這裡完全是野生的環境，道路變得狹窄而陡峭，忽然道路邊上出現了一堵牆，上面畫著彩色的圖案。 “這裡生活著原住民，”前面的仁飄零向我喊。



道路上散落著石子，每隔幾米就會有一股小水流緩緩從腳下流過，車速放慢小心行駛，這是前一天席捲整個台灣的颱風留下的痕跡，這場颱風頗具殺傷力，東部塌了一座橋，翻了一艘船，四人死於非命。



電力博士

道路變得更加陡峭了，摩托車用不上力了，只好下車推著往上爬，一段下坡路之後，仁飄零停了下來。



周圍是原始森林，濃密的樹叢裡鳥鳴聲不絕於耳，下面的山泉翻騰著滾滾的浪花從狹窄的山谷裡奔騰而過，從一棵樹上傳來響亮的像電機一樣的轟鳴聲，“這是知了，”仁飄零告訴從瑞士來的我，在歐洲中部沒聽過知了的叫聲。仁飄零幾乎每個週末都會到新竹山脈裡來，他說：“我在這裡能真正地放鬆自己。”

但是這一天泡溫泉是不能如願了，岸邊的岩石上的水位標記顯示只有幾厘米高。



仁飄零出生於日內瓦，在這個台灣西北岸的城市生活了6年，新竹有45萬人口，選擇這裡是因為這裡的大學電力機械學特別出名，而他學的就是這個專業，他將馬上結束他的博士學業。



“真正的疼痛”

仁飄零站在新竹山的峽谷中，深深地、緩緩地將被風暴洗刷過的清新空氣吸入肺腑，對於他來說是最好的與自己和與宇宙相融的方式，這裡是他沉澱自己的地方。



除了沉靜的一面，仁飄零還是位“活血鬥士”，他身懷混合武術絕技，在賽場上，他可以使出摸爬滾打的十八般武藝，混合武術是拳擊、泰拳、摔跤和柔道的混合體。

仁飄零會將對手逼到無處可逃。

(ZVG)

“我們的規矩是，讓對手真正感到疼痛，”仁飄零在打了三輪(每輪5分鐘)之後說。



對他來說混合武術是真正的“搏擊運動”。 “下手非常狠，因為這是一種最無規則的搏擊運動，允許各種形式的推搡、擊打，就連憋氣或者最強烈的扭扯都不犯規。”



在拳擊和跆拳道的賽場上，如果一方倒地，裁判會馬上叫停，直到摔倒的一方重新站起來，而混合武術則不然，就算倒地也會繼續出擊。



牢籠裡的格鬥士

仁飄零贏得了四場比賽中的三場，有一次他真正切身感受到什麼是“痛”。他輸了，因為為了達到進入77公斤級，他減肥消耗太大。在比賽中，他暈了過去，甚至有一小會兒失去了意識。但是他說，這次失敗令他更堅強。



跟隨仁飄零進場，“在更衣室和去賽場的路上我總是非常緊張，因為我知道幾千觀眾在等著我。但是只要一上場，我馬上滿血復活，我很享受這種感覺。為了這一時刻，我苦練了好久，現在是我展示技能的時候了。估計就像演員登場。”

(1) 仁飘零的胜利 他把对手逼到无处可逃

仁飄零平和、樂於助人又善解人意，但是一旦上場，他馬上變成一頭猛獸。 “當裁判問我，是否準備好了的時候，我馬上進入戰鬥模式，並告訴自己，我要打敗對手。隨著鑼聲一響，我的腦子就空了，剩下的只是本能和條件反射。”



仁飄零會嘗試在幾秒之內識別對手的強弱。 “有一次我馬上體會到，要想戰勝面前的對手，靠拳擊我沒有勝算，於是我試著往柔道上帶，因為我比較擅長柔道，結果我勝了。”



電視明星

僅僅幾場比賽就讓這位瑞士人在台灣出了名。搏擊賽在電視上直播，將近50萬人追踪看比賽。儘管有了知名度，但他的比賽獎金也未超過1500美金，作為一個半職業武士，這已經是至高點。



下面是仁飄零的 一段視頻。

(2)

更多的知名度來自在台灣電視上的露面。地道的中文、陽光的外表和隨手拈來的幽默，讓這位來自瑞士的外國人在台灣走紅，外加他在利用社交媒體上也是一把好手。



在超市、加油站、飯店和銀行，許多人都認出了他，並上來和他說話，而他總是友善而耐心地與粉絲交談並與他們合照。 “與他們的交流令我獲得能量和信心，”仁飄零說。



通過混合武術，讓他認識了許多人，他們不是想和他上場比武，而是想與他學武。每週5-6次，他教授年輕人習武。



媽媽轉變了態度

比賽前會不會害怕？ “不會，因為拼搏和勝利是我的夢想，但是我會緊張，因為我不想受傷，也不想在公眾面前丟臉。”直至目前他還算幸運，沒有受過重傷。 “但是這種運動，一旦受傷就意味著終結。”



然而在萬里之外的日內瓦，媽媽西爾維亞·摩爾(Sylvia Mohr)可就沒有這麼淡定了，仁飄零的每次上場都令媽媽坐立不安。有一次她親臨現場觀看兒子比賽，在此之後，媽媽改變了觀點。 “我非常激動，”媽媽說。她還講述了仁飄零是怎樣開始的，“他小時候特別喜歡和人打架，所以我乾脆給他報了個混合武術班，讓他在一定規則下打。”



另一件讓媽媽激動的事是仁飄零兒子-她的孫子回瑞士。仁飄零說：“我覺得讓兒子認識瑞士非常重要，我要讓他知道瑞士也是他的家。”

台灣報導

瑞士資訊swissinfo.ch近段時間進行了多篇台灣報導。

初始點是一個與台灣同行的交流項目和在台北和台中舉行的2019年國際直接民主和公民參與論壇。

仁飄零是少數幾位生活在台灣的瑞士人之一。本文作者的另一篇關於一位蘇黎世大學生Philipp Marda在台灣學習，業餘踢足球的報導。 信息框结尾



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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