仁飘零喜欢在新竹的山里呼吸新鲜空气。 (swissinfo.ch)

仁飘零可能是台湾第一位瑞士电视明星。他一身异国风采、一口流利的中文外加诙谐阳光的气质都是他走红的资本，当然他的一身精湛武功更是令他如虎添翼，浑身散发出超凡人格魅力。让我们看看他在台湾新竹山脉的大自然里怎样如鱼得水地生活。



骑着摩托车从新竹出发向山里进发，仁飘零一马当先，骑在前面。



仁飘零(Emmanuel Mbondo Binyet) 34岁，出生在日内瓦，父亲是喀麦隆人，母亲瑞士人。 早期体育爱好(田径、足球、混合武术)；曾专攻柔道。 高中毕业之后，去了中国武汉学习，其中一年学习汉语。与一位中国人结婚，育有一子，今年10岁。6年前来到台湾攻读电力机械博士，将于2020年获得博士学位。 成功的混合武术武士，教练，比赛纪录：3胜1负。 首位台湾瑞士电视明星。他主持的节目主要以社会话题为主，比如种族歧视。

无论在新竹还是在瑞士，仁飘零都是大自然的热爱者。

信息框结尾

沿着笔直的公路，左手边是一个阴森的水泥加工厂，感觉100个东西从余光中闪过，很像是僵尸或者世界末日电影里的场景。



城市被甩在了后面，进入了一个山谷，森林覆盖的坡路两边是小溪湍湍流过，这里完全是野生的环境，道路变得狭窄而陡峭，忽然道路边上出现了一堵墙，上面画着彩色的图案。“这里生活着土著人，”前面的仁飘零向我喊。



道路上散落着石子，每隔几米就会有一股小水流缓缓从脚下流过，车速放慢小心行驶，这是前一天席卷整个台湾的台风留下的痕迹，这场台风颇具杀伤力，东部塌了一座桥，翻了一艘船，四人死于非命。

电力博士



道路变得更加陡峭了，摩托车用不上力了，只好下车推着往上爬，一段下坡路之后，仁飘零停了下来。



周围是原始森林，浓密的树丛里鸟鸣声不绝于耳，下面的山泉翻腾着滚滚的浪花从狭窄的山谷里奔腾而过，从一棵树上传来响亮的像电机一样的轰鸣声，“这是知了，”仁飘零告诉从瑞士来的我，在欧洲中部没听过知了的叫声。仁飘零几乎每个周末都会到新竹山脉里来，他说：“我在这里能真正地放松自己。”

但是这一天泡温泉是不能如愿了，岸边的岩石上的水位标记显示只有几厘米高。



仁飘零出生在日内瓦，在这个台湾西北岸的城市生活了6年，新竹有45万人口，选择这里是因为这里的大学电力机械学特别出名，而他学的就是这个专业，他将马上结束他的博士学业。



“真正的疼痛”



仁飘零站在新竹山的峡谷中，深深地、缓缓地将被风暴洗刷过的清新空气吸入肺腑，对于他来说是最好的与自己和与宇宙相融的方式，这里是他沉淀自己的地方。



除了沉静的一面，仁飘零还是位“活血斗士”，他身怀混合武术绝技，在赛场上，他可以使出摸爬滚打的十八般武艺，混合武术是拳击、泰拳、摔跤和柔道的混合体。

仁飘零会将对手逼到无处可逃。

(ZVG)

“我们的规矩是，让对手真正感到疼痛，”仁飘零在打了三轮(每轮5分钟)之后说。



对他来说混合武术是真正的“搏击运动”。“下手非常狠，因为这是一种最无规则的搏击运动，允许各种形式的推搡、击打，就连憋气或者最强烈的扭转都不属于犯规。”



在拳击和跆拳道的赛场上，如果一方倒地，裁判会马上叫停，直到摔倒的一方重新站起来，而混合武术则不然，就算倒地也会继续出击。



一只困兽



仁飘零赢得了四场比赛中的三场，有一次他真正切身感受到什么是“痛”。他输了，因为为了达到进入77公斤级，他减肥消耗太大。在比赛中，他晕了过去，甚至有一小会儿失去了意识。但是他说，这次失败令他更坚强。



跟随仁飘零进场，“在更衣室和去赛场的路上我总是非常紧张，因为我知道几千观众在等着我。但是只要一上场，我马上满血复活，我很享受这种感觉。为了这一时刻，我苦练了好久，现在是我展示技能的时候了。估计就像演员登场。”

(1) 仁飘零的胜利 他把对手逼到无处可逃

仁飘零平和、乐于助人又善解人意，但是一旦上场，他马上变成一头困兽。“当裁判问我，是否准备好了的时候，我马上进入战斗模式，并告诉自己，我要打败对手。随着锣声一响，我的脑子就空了，剩下的只是本能和条件反射。”



仁飘零会尝试在几秒之内识别对手的强弱。“有一次我马上体会到，要想战胜面前的对手，靠拳击我没有胜算，于是我试着往柔道上带，因为我比较擅长柔道，结果我胜了。”



电视明星



仅仅几场比赛就让这位瑞士人在台湾出了名。搏击赛在电视上直播，将近50万人追踪看比赛。尽管有了知名度，但他的比赛奖金也未超过1500美金，作为一个半职业武士，这已经是制高点。



下面是仁飘零的 一段视频。

(2)

更多的知名度来自在台湾电视上的露面。地道的中文、阳光的外表和随手拈来的幽默，让这位来自瑞士的外国人在台湾走红，外加他在利用社交媒体上也是一把好手。



在超市、加油站、饭店和银行，许多人都认出了他，并上来和他说话，而他总是友善而耐心地与粉丝交谈并与他们合照。“与他们的交流令我获得能量和信心，”仁飘零说。



通过混合武术，让他认识了许多人，他们不是想和他上场比武，而是想与他学武。每周5-6次，他教授年轻人习武。

妈妈转变了态度



比赛前会不会害怕？“不会，因为拼搏和胜利是我的梦想，但是我会紧张，因为我不想受伤，也不想在公众面前丢脸。”直至目前他还算幸运，没有受过重伤。“但是这种运动，一旦受伤就意味着终结。”



然而在万里之外的日内瓦，妈妈西尔维亚·摩尔(Sylvia Mohr)可就没有这么淡定了，仁飘零的每次上场都令妈妈坐立不安。有一次她亲临现场观看儿子比赛，在此之后，妈妈改变了观点。“我非常激动，”妈妈说。她还讲述了仁飘零是怎样开始的，“他小时候特别喜欢和人打架，所以我干脆给他报了个混合武术班，让他在一定规则下打。”



另一件让妈妈激动的事是仁飘零儿子-她的孙子回瑞士。仁飘零说：“我觉得让儿子认识瑞士非常重要，我要让他知道瑞士也是他的家。”

台湾报道

瑞士资讯swissinfo.ch近段时间进行了多篇台湾报道。

初始点是一个与台湾同行的交流项目和在台北和台中举行的2019年国际直接民主和公民参与论坛。

仁飘零是少数几位生活在台湾的瑞士人之一。本文作者的另一篇关于一位苏黎世大学生Philipp Marda在台湾学习，业余踢足球的报道。 信息框结尾



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram