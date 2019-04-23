此内容发布于2019年4月23日 上午9:30

在像苏黎世这样的大城市，已经有将近一半的人拥有大学学历。 (Keystone/HERZOG UND DE MEURON)

瑞士实行双轨教育，职业教育和高等教育相结合，实用的职业教育非常受欢迎。然而现在出现了另一种趋势：大城市居民越来越崇尚上大学，40%瑞士“城里人”拥有高等教育文凭，在瑞士172个中小城市中三分之一居民接受过高等教育，而整个瑞士的高知比例略超过四分之一。



苏黎世一半居民拥有高等学历，与苏黎世情况近似的还有日内瓦(42.4%)、伯尔尼(41.8%)，这是瑞士联邦统计局刚刚公布的《瑞士城市2019》调查所显示的数据。

大城市中高知集中的重要原因之一为，大城市往往是高校、研究所和科研单位的所在地，对拥有高学历的人士需求较大，比如医院和国际组织等。



门当户对

还有一个现象，城市居民中超过一半(56.7%)的夫妻，学历对等。城市中的伴侣，男性学历比女性高的占四分之一，在夫妇学历问题上，瑞士社会上似乎尚无男女平等可言，学历女高男低的伴侣中，只有11.2%的男性对高知女伴没有“敬畏感”。



调查还显示，年轻的城市青年变得比较“恋家”：15-28岁城市年轻人中，将近四分之三尚未离开“妈妈酒店”搬出去独立生活，全瑞士的比例则为三分之二。城市青年不再早早离家的原因，与城市高房租脱不开干系。

sda-ats/swissinfo.ch/xy

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