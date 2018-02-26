此内容发布于2018年2月26日 上午10:10 最后更新 - 2018年2月26日 -10:10

Rega专业救护人员在进行山地营救演习。 (KEYSTONE/Dominic Steinmann)

据素有“空中救护车”美誉的瑞士紧急医学救援界的先锋-空中救援组织Rega透露，瑞士普通百姓对空中医疗救护的需求呈现出上升之势。回顾2017年，Rega参与事故或伤者救援多达12660次，与前年相比增加了6.5个百分点。



去年共有10788人因从天而降抵达事故现场、且配备有医生及医疗急救人员的瑞士空中救援Rega而得到及时治疗，转危为安，这意味着，平均每天有29名亟待救治的伤者病患成为Rega的受益者。其中近900次救援任务需要派遣喷气式救援机，以便争分夺秒在第一时间内将患者送院治疗；其余病患则由直升机运送。

作为一家非盈利性组织，瑞士空中救援Rega的运作经费主要来自于私人或企业捐款、会员费和意外保险及医疗保险这三方。如成为Rega会员，只需缴纳30瑞郎(折合人民币约为203元)的年费，便可在一年内随时得到该组织救援。



不仅如此，Rega还为瑞士阿尔卑斯登山协会(Swiss Alpine Club)常年提供救助服务，以便在山间失足或困于洞穴的登山者及时得到医疗援助。与此同时，经山民饲养的受伤或濒临死亡的动物也能够搭乘Rega旗下的飞机迅速从山间送往医院接受治疗。当然，Rega的这些服务均由商业民用机来执行。



盘点2017年接受过Rega空中救援服务的受益者，有348名在境外受伤或患病的瑞士人乘坐预定直升机回到祖国接受治疗。此外，还有901名身处海外的瑞士患者乘坐Rega的三架救援机安然归国。



身染疾病，往往是瑞士人呼叫Rega派遣救援机最常见的理由：回溯2017年统计数据，Rega44%的医疗救护直升机都用于运送罹患重症病人或突发中风、心血管疾病等急症患者。纵观全年，因冬季运动受伤以及与工作、交通相关的事故救援，相对较少。

SDA-ATS/sm

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