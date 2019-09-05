瑞士总计约有110万名居民受到超过法定标准的道路交通噪音影响。

(© Keystone / Gaetan Bally)

目前，瑞士西部正积极推进一项对车道上行驶的驾驶机动车进行限速的举措，力求借此减少噪音污染。粗略估算，这项被视为在瑞士境内大面积道路网络上所实施的开创之举，将会影响到约3.3万名居民。



8月30日，地处瑞士法语区的洛桑市相关行政管理部门宣布，倘若未来几个月内不招致没有任何反对意见，那么相关部门将部署于2020年初开始，对夜间时段(晚间22点至次日早晨6点)在当地主要道路干线上行驶的车辆限速30公里/小时。



该措施是在进行了为期两年的小规模现场测试之后制定的。试点测试显示，车辆减速，可将噪音水平平均降低2至3分贝；与此同时，对于在当地主要路段行驶的车辆来说，只有其中10%会受到此举影响。如果车速能够控制在30公里/小时，那么峰值噪音也会相应降低80%。



根据洛桑市相关行政管理部门发布的新闻通稿(法)外部链接所述，当地居民普遍对这项举措持赞成态度。



据瑞士联邦环境据介绍，在瑞士这个看似安静祥和的地方，却有七分之一的居民被迫忍受暴露在过度噪声污染环境中，尤其是包括轮胎摩擦声、汽车喇叭声及刹车声、摩托车马达声等道路交通噪音。不过，该比例在过去几年中略有下降，这一结果部分要归功于多项降噪措施。



尽管如此，降噪(英)外部链接一直是瑞士各地区争议不息的议题。人体暴露于过度噪音，会引发高血压、冠状动脉问题以及抑郁症等诸多健康问题。



Keystone-SDA/jdp

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram