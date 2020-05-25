盘点各国青少年不良恶习，吸食大麻在15岁瑞士青少年中最蔚然成风。 (© Keystone / Alessandro Della Valle)

一项国际调查显示，就吸食大麻而论，瑞士青少年高居榜首；而提到体育锻炼，瑞士少男少女的表现却在各国排名中几近垫底。



经世界卫生组织欧洲区域办事处委托汇丰集团所进行的一项国际调研(英)外部链接于5月19日公布的相关数据，提供了来自欧洲地区和加拿大共计45个国家逾22万名在校青少年健康行为的概述。

盘点各国青少年不良恶习，吸食大麻在15岁瑞士青少年中最为泛滥。受访的瑞士男孩中，27%左右的少年坦言自己曾吸食过大麻-这一比例位居45个国家排行榜榜首；参与调研的16%的同龄瑞士女孩则至少有过一次自我放纵、沾染大麻的经历。当被问及是否曾在过去30天内吸食大麻直至达到亢奋状态时，15%的瑞士男孩和9%的瑞士女孩都给予肯定回答，这一比例也让瑞士在排名中领先于他国。



令人稍感欣慰的是，就接触酒精饮品而言，瑞士青少年在数据统计排名上居于中流。在15岁瑞士在校青少年中，约13%的男孩和8%的女孩表示自己在受访前的一个月内至少有一次喝到烂醉如泥。谈到吸烟，瑞士少男少女们的表现也不上不足、比下有余：15%的受访男孩和14%的女孩承认在此前一个月里至少抽过一次香烟。



至于体育活动，只有少数15岁瑞士青少年遵循着世卫组织提供的建议，每天至少进行60分钟的适度体育锻炼或持续体力活动。



不过，相当数量的瑞士青少年都按照世卫组织推荐的，坚持每天吃五份蔬菜水果(每份至少为400克)。







SDA-Keystone/ac

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