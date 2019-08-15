大多數瑞士人能負擔得起鑽戒、皮衣和在聖莫里茨度假嗎？ (© Keystone / Christian Beutler)

一位讀者想知道是不是真的有些瑞士人收入過低，以至於買不起強制性醫療保險，另一位讀者問道：大多數瑞士人真的富有嗎？



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瑞士作為富裕國家的形象早已在人們腦海中根深蒂固。就每個成年人的平均財富而言，瑞士人已經連續幾年位居世界榜首。就在最近幾週，兩項獨立的研究顯示，瑞士的百萬美元淨值富翁數量位居世界前十。



但是關於瑞士財富的報告並不全面。瑞士資訊swissinfo.ch正在推出系列文章，驗證讀者來信中關於瑞士的各種說法，本篇文章中，我們將揭開財富面紗，揭露一個更加平凡的現實：所謂富有，其實都是相對的。



錢，錢，錢

私人飛機、湖畔別墅、奢華度假勝地的滑雪之旅。在大眾腦海中，瑞士似乎遍地是超級富豪。瑞士信貸估計(英)外部链接，該國有2650個人的人均資產超過5000萬美元，屬於所謂的超高淨值人群。根據多方估算，超百萬美元資產的家庭數量大約在384'000到500'000之間(瑞士人口才840萬)。



毫無疑問，超級富豪有大量可支配的現金。但是其餘人群是否富有的界定標準並不明確。



聯邦統計局表示，它並沒有對於瑞士“富人”的客觀定義。自稱為全球最大財富管理公司的瑞銀集團也沒有相關定義。



既然沒有具體的金錢指標能用來評判哪些人屬於富人，我們可以通過財富分配數據來觀察大多數居民所屬的收入階層，事實上這些人並沒有身價億萬或百萬。一半以上的瑞士人只擁有10萬至100萬美元的資產。





2018年财富分布状况 2018年财富分布状况

事實上，百萬富翁和億萬富翁的人數少於名下資產不足1萬美元的人。另一個發人深省的事實是(多語)外部链接：收入最高的20%人群比收入最低的20%人群的總收入多近五倍，因此瑞士的貧富差距和其他發達國家一樣大。



統計局將大多數人口定義為既不富裕也不貧窮：57.5%屬於中等收入類別(多語)外部链接，即總收入在全國收入中位數的70%至150%之間的家庭。統計局稱，那些收入高於該範圍的人則屬於“高收入”人群，當局盡量避免使用“富人”這個字眼。





不同类型家庭成为中产阶级的收入门槛 不同类型家庭成为中产阶级的收入门槛

富有的少數人

看著這些數字，人們可能會認為瑞士中產階級確實很富有。首先，瑞士居民可支配收入中位數(多語)在歐洲位居第二外部链接(以購買力標準衡量)，僅次於盧森堡。



但是是否富有很大程度上取決於你住在哪裡。瑞士是眾所周知的“高價國度”，生活在瑞士會快速消耗你的銀行存款。在歐洲，瑞士在各項生活成本都位居前列，包括食品、服裝、酒店、餐飲等。



2016年的月工資總額中位數為6’502瑞郎(約合6674.6美元)，只能剛好支付高昂的生活費用。統計局報告稱(多語)外部链接，扣除房租、稅收和社會保險繳款，以及商品和服務支出，普通家庭大約僅有15%的收入可用於儲蓄。



總收入低於5’000瑞郎的人根本無錢可存。他們中的許多人，尤其是退休人員，甚至被迫動用儲蓄來填補開支。



貧困線

雖然統計局缺少對“富人”的定義，但是它卻有針對窮人的定義。自2014年以來，這類家庭(包含兩個成人和兩個孩子，月收入低於3'990瑞郎)的數量穩步增長，從2016年到2017年增長了近10%(英、葡)外部链接。有8.2%的人口受貧困影響。



另有15%的人面臨貧困風險(多語)外部链接。單親家庭、未接受過高中及以上教育的家庭和失業家庭最有可能生活在貧困線以下。



儘管參加工作被認為是脫貧的一種方式，但在帶薪就業者中，約有4.3%的人是貧困勞動者。瑞士十分之一的工作職位都屬於低薪工作，大約12%的瑞士員工從事這類工作，多數從業人員為女性和外籍人士。



錢包裡的無底洞

不論富有或貧窮，所有居民必須購買強制性醫療保險，保費並不低。根據統計局的數據，保費每年都會上漲，這意味著保費佔家庭收入的比重持續上升(2016年為6.2%)。



我們讀者指出的一點是對的：大約四分之一的人口(法、德)外部链接接需要財政補助來支付保險費，這方面的補助由各州提供，輔之以部分聯邦資金。許多家庭都依賴這種類型的補助，單親家庭尤為需要。



結論

瑞士的億萬富翁的確很多，但半數以上的人口屬於統計局定義下的中等收入類別。理論上，普通瑞士人擁有的資產比世界上大多數人都多，但他們的收入卻僅能剛好負擔這個“高價國度”的高昂生活費用。



無論富人還是窮人，瑞士人可以肯定地說，他們享有歐洲最高的生活標準(多語)外部链接，即便沒有豪華別墅或超大遊艇，他們的生活也比其他大多數人更愜意(多語)外部链接







我們正在推出系列文章，檢驗讀者來信中關於瑞士的各種說法，本篇文章是該系列的一部分。如果你對於這個國家及其居民的各種事蹟有所耳聞，請點擊下面的連結聯繫我們，我們將對你的來信內容做深入剖析。 信息框结尾





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