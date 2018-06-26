此内容发布于2018年6月26日 上午10:44 最后更新 - 2018年6月26日 -10:44

在各类生活消费品中，食品和非酒精类饮料在瑞士堪称“天价级别”，与别国售价相比平均高出68%。 (Keystone)

数年以来，瑞士一直仅次于冰岛、稳踞欧洲日用消费品价格最高国家排行榜第二位，比欧盟成员国平均水平足足高出59%。而在各类生活消费品中，食品和非酒精类饮料在瑞士堪称“天价级别”，与别国售价相比尤显昂贵。



欧盟统计局(Eurostat)于上周三(6月20日)公布的数据(英)外部链接显示，截至2017年底，瑞士已连续三度卫冕欧洲食品及非酒精类饮料最贵国家榜首，虽在2016年售价的基础上略有下调，但仍比欧盟平均零售价高出68%。



不仅如此，在服装鞋履售价上，瑞士也以超出欧盟成员国均价的53%位居第二，仅次于冰岛；在酒店和餐馆消费上，瑞士也略低于冰岛和挪威，成为欧洲第三贵的国家，但仍然比欧盟平均水平高出63%。



瑞士的个人交通开销与欧盟成员国平均水平旗鼓相当。电力、天然气以及其他燃料价格高于欧盟均价7%，而与之形成鲜明对比的是，消费类电子产品与家具则比欧盟平均售价分别低出5%和9%。

外部内容 Prices Eurostat

根据瑞士联邦统计局公布的数据(多语)外部链接，2014年，一位单身瑞士成年人平均每月税前收入为6250瑞郎(折合人民币约为41462元)。虽然瑞士人的薪资看似远远高于其他国家-尤其是某些特定行业，然而，这个高山小国的生活成本却高得令人望而却步。单就租金而言，普通瑞士老百姓近乎三分之一的收入都花在了房租上。而近年来，瑞士国内的通货膨胀率始终维持在较低水平。



无论是从人均国民生产总值(高于欧盟成员国平均水平58%)还是从人均实际消费指数(AIC)来看，瑞士在购买力方面都位居欧洲前列。

外部内容 Eurostat graphic purchasing power









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