此内容发布于2019年7月10日 下午1:27

瑞士的百万富翁们是不是得推迟庆祝活动了？ (Keystone)

根据凯捷管理顾问公司(Capgemini)最新的《世界财富报告(英)外部链接》，在经历了七年的增长之后，全球的高净值资产人士(HNWIs)总数及他们的总财富在2018年都出现下滑。瑞士也能观察到这一趋势。

根据凯捷给出的定义，高净值资产人士是指在去除了主要居所、收藏品、消耗品与耐用消费品之后，仍拥有至少100万美元(约合691.4万元人民币)可投资资产的人士。而去年他们的总资产几乎缩水了3%，现为68.1万亿美元。

“股票交易损失带来了特别重要的影响，”凯捷的克劳斯-格奥尔格·梅耶(Klaus-Georg Meyer)透露。

这一下降趋势在亚太地区与欧洲尤为明显，而北美则保持相对平稳。与此同时中东地区却丝毫不为其所动，甚至还有近6%的增长。

瑞士富翁俱乐部

就全球范围而言，1800万人可以自称是百万美元富翁，较2017年减少了0.3%。“不过我个人并不替他们担心，” 梅耶补充说。

瑞士的“百万瑞郎富翁俱乐部(英)外部链接 ”流失了约1%的会员，总人数降至38.44万人。瑞士的蓝芯股指(blue-chip SMI，多语)外部链接去年则下跌了11%。

因此在百万富翁人数榜上，瑞士排在美国、日本、德国、中国、法国和英国之后，名列第七。

应当注意的是，凯捷发布的这些数据同三周前波士顿咨询公司(BCG)公布的有一定差别。根据波士顿咨询公司的排名，瑞士以50万个百万美元家庭之强名列第四，仅排在美国、中国和日本之后。

Keystone-SDA/ts

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