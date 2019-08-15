大多数瑞士人能负担得起钻戒、皮衣和在圣莫里茨度假吗？ (© Keystone / Christian Beutler)

一位读者想知道是不是真的有些瑞士人收入过低，以至于买不起强制性医疗保险，另一位读者问道：大多数瑞士人真的富有吗？

瑞士作为富裕国家的形象早已在人们脑海中根深蒂固。就每个成年人的平均财富而言，瑞士人已经连续几年位居世界榜首。就在最近几周，两项独立的研究显示，瑞士的百万美元净值富翁数量位居世界前十。

但是关于瑞士财富的报告并不全面。瑞士资讯swissinfo.ch正在推出系列文章，验证读者来信中关于瑞士的各种说法，本篇文章中，我们将揭开财富面纱，揭露一个更加平凡的现实：所谓富有，其实都是相对的。

钱，钱，钱

私人飞机、湖畔别墅、奢华度假胜地的滑雪之旅。在大众脑海中，瑞士似乎遍地是超级富豪。瑞士信贷估计(英)外部链接，该国有2650名个人的人均资产超过5000万美元，属于所谓的超高净值人群。根据多方估算，超百万美元资产的家庭数量大约在384'000到500'000之间(瑞士人口才840万)。

毫无疑问，超级富豪有大量可支配的现金。但是其余人群是否富有的界定标准并不明确。

联邦统计局表示，它并没有对于瑞士“富人”的客观定义。自称为全球最大财富管理公司的瑞银集团也没有相关定义。

既然没有具体的金钱指标能用来评判哪些人属于富人，我们可以通过财富分配数据来观察大多数居民所属的收入阶层，事实上这些人并没有身价亿万或百万。一半以上的瑞士人只拥有10万至100万美元的资产。







2018年财富分布状况 2018年财富分布状况

事实上，百万富翁和亿万富翁的人数少于名下资产不足1万美元的人。另一个发人深省的事实是(多语)：外部链接收入最高的20%人群比收入最低的20%人群的总收入多近五倍，因此瑞士的贫富差距和其他发达国家一样大。

统计局将大多数人口定义为既不富裕也不贫穷：57.5%属于中等收入类别(多语)外部链接，即总收入在全国收入中位数的70%至150%之间的家庭。统计局称，那些收入高于该范围的人则属于“高收入”人群，当局尽量避免使用“富人”这个字眼。





不同类型家庭成为中产阶级的收入门槛 不同类型家庭成为中产阶级的收入门槛

富有的少数人

看着这些数字，人们可能会认为瑞士中产阶级确实很富有。首先，瑞士居民可支配收入中位数(多语)在欧洲位居第二外部链接(以购买力标准衡量)，仅次于卢森堡。

但是是否富有很大程度上取决于你住在哪里。瑞士是众所周知的“高价国度”，生活在瑞士会快速消耗你的银行存款。在欧洲，瑞士在各项生活成本都位居前列，包括食品、服装、酒店、餐饮等。

2016年的月工资总额中位数为6’502瑞郎(约合人民币45’383元)，只能刚好覆盖高昂的生活费用。统计局报告称(多语)外部链接，扣除房租、税收和社会保险缴款，以及商品和服务支出，普通家庭大约仅有15%的收入可用于储蓄。

总收入低于5’000瑞郎的人根本无钱可存。他们中的许多人，尤其是退休人员，甚至被迫动用储蓄来填补开支。

贫困线

虽然统计局缺少对“富人”的定义，但是它却有针对穷人的定义。自2014年以来，这类家庭(包含两个成人和两个孩子，月收入低于3’990瑞郎)的数量稳步增长，从2016年到2017年增长了近10%(英、葡)外部链接。有8.2%的人口受贫困影响。

另有15%的人面临贫困风险(多语)外部链接。单亲家庭、未接受过高中及以上教育的家庭和失业家庭最有可能生活在贫困线以下。

尽管参加工作被认为是脱贫的一种方式，但在带薪就业者中，约有4.3%的人是贫困劳动者。瑞士十分之一的岗位都属于低薪工作，大约12%的瑞士员工从事这类工作，多数从业人员为女性和外籍人士。

钱包里的无底洞

不论富有或贫穷，所有居民必须购买强制性医疗保险，保费并不低。根据统计局的数据，保费每年都会上涨，这意味着保费占家庭收入的比重持续上升(2016年为6.2%)。

我们读者指出的一点是对的：大约四分之一的人口(法、德)外部链接需要财政补助来支付保险费，这方面的补助由各州提供，辅之以部分联邦资金。许多家庭都依赖这种类型的补助，单亲家庭尤为需要。

结论

瑞士的亿万富翁的确很多，但半数以上的人口属于统计局定义下的中等收入类别。理论上，普通瑞士人拥有的资产比世界上大多数人都多，但他们的收入却仅能刚好负担这个“高价国度”的高昂生活费用。

无论富人还是穷人，瑞士人可以肯定地说，他们享有欧洲最高的生活标准(多语)外部链接，即便没有豪华别墅或超大游艇，他们的生活也比其他大多数人更惬意(多语)外部链接。





我们正在推出系列文章，检验读者来信中关于瑞士的各种说法，本篇文章是该系列的一部分。如果你对于这个国家及其居民的各种事迹有所耳闻，请点击下面的链接联系我们，我们将对你的来信内容做深入剖析。 信息框结尾





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