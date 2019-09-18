Enuu公司目前已在苏黎世市和比尔市推出电动微型汽车租赁服务 (zVg)

继电动踏板车和电动自行车出租共享潮风靡瑞士之后，现如今，瑞士移动出行租赁家族再添新丁-电动微型汽车。坐落于比尔(Biel)的一家公司正通过微型汽车租赁业务，引领新潮流。



在瑞士，“智能移动出行”可谓毁誉参半，这一概念自脱胎以来便颇具争议。在某些人看来，这些新型迷你汽车穿梭于街头巷尾，有妨碍交通之嫌，不仅如此，还占用原本就所剩无几、供不应求的停车位，且会在车水马龙的道路上凭空制造出一种不安全感。然而，也有人将“微型移动出行”视为一种能够为城市交通带来彻底变革的“潜力股”。在各方激辩中，所有城市都在积极探索，以期寻求应对各类电动移动出行最新趋势的最佳方式。



当瑞士资讯swissinfo.ch在采访中向苏黎世市政交通部门和警方媒体服务部门问及眼下如何应对电动微型汽车这种新型出行工具时，他们的反应令人错愕：根本就没人知道这座城市里已经出现了微型汽车租赁服务。他们甚至提出，让瑞士资讯swissinfo.ch给他们发送几张电动微型汽车的照片，以便他们能查明这些汽车目前所使用的车辆牌照。





Enuu公司提供的待租电动微型汽车，开起来感觉像驾驶摩托车。 (SRF-SWI)

这些电动微型汽车租赁服务提供商-也就是地址位于比尔的公司Enuu-的App显示，目前，苏黎世市和比尔市共有13辆微型汽车待租。巴塞尔市(德)外部链接也即将于今年秋季在当地市政当局的支持下迎来同款新车，以供共享出租。这些电动微型汽车获准在机动车道和自行车车道上行驶，但禁止涉足人行道。据Enuu公司介绍，微型汽车可停放在较为开阔的人行道、以及自行车和摩托车泊车场。



在这些待租电动微型汽车的故乡-比尔市，这种新型交通工具已风靡多时(德)外部链接。尽管截至目前这种共享租赁出行工具得到了积极的反馈，但预计巴塞尔市各界观点会褒贬不一(德)外部链接。而反观苏黎世，讨论才刚刚开始。





Ennu公司旗下这辆停放在摩托车停车场的微型汽车，会成为”冲突制造者“吗？

(swissinfo.ch)

swissinfo.ch

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