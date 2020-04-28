2020年4月27日，是瑞士的一个重要日子，这一天理发店、花店和建材市场重新开门营业了。这是瑞士从新冠疫情特殊时期，重归正常生活迈出的第一步。这一新生活的一大特色是：口罩！
终于等到了：自瑞士政府宣布实施全国性抗疫措施将近5周之后，瑞士迎来了解封的第一天。
Susanne Heidegger，伯尔尼Gallery Hairstyle发廊的老板，正在给首批顾客中的一个染眉毛。(Peter Klaunzer/Keystone)
可想而知，开门的第一天发廊老板们绝不会缺少顾客，这些美发师们有不少长疯了的头发，或者自己剪坏了的发型要修理。
春天怎么能没有天竺葵呢？这位女士在花店开门后第一时间就去买天竺葵，为了保证店里不超过一定人数，她要领号等待。(Gian Ehrenzeller/Keystone)
从现在开始人们又可以做美容、做指甲、去建材市场和花市了，医生诊所、牙医诊所、理疗师也能接收病人了；瑞士各医院自新冠疫情暴发以来，就不再进行常规手术，现在终于可以重操手术刀了。
但是防止新冠病毒传播的行为规则不能忘记：保持社交距离，禁止5人以上集会。
这位顾客为她的花园找到了心宜的绿植。(Laurent Gillieron/Keystone)
解封时期，瑞士也没有强制国民戴口罩，但是商店必须遵守严格的卫生规则，保证顾客之间的安全距离。其他商店和学校将在两周后解封。
一对伴侣正在苏黎世附近的建材市场闲逛。(Ennio Leanza/Keystone)
如果病毒感染人数不再增多，从6月8日开始职业和大专院校以及博物馆、图书馆和动物园也将恢复正常。
这一天一些邻国的商店也在停业几周后开始营业，比如：德国、法国、意大利、西班牙、挪威、英国、土耳其、匈牙利和澳大利亚。奥地利已经于上周就开始实行解封计划。
画廊-新冠危机中的瑞士：
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(翻译：杨煦冬),
瑞士资讯swissinfo.ch
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