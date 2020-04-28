此内容发布于2020年4月28日 下午2:38

理发店中无法保持2米距离，所以无论顾客和店员都必须戴口罩。 (Urs Flüeler/Keystone)

2020年4月27日，是瑞士的一个重要日子，这一天理发店、花店和建材市场重新开门营业了。这是瑞士从新冠疫情特殊时期，重归正常生活迈出的第一步。这一新生活的一大特色是：口罩！



终于等到了：自瑞士政府宣布实施全国性抗疫措施将近5周之后，瑞士迎来了解封的第一天。





Susanne Heidegger，伯尔尼Gallery Hairstyle发廊的老板，正在给首批顾客中的一个染眉毛。 (Peter Klaunzer/Keystone)

可想而知，开门的第一天发廊老板们绝不会缺少顾客，这些美发师们有不少长疯了的头发，或者自己剪坏了的发型要修理。

春天怎么能没有天竺葵呢？这位女士在花店开门后第一时间就去买天竺葵，为了保证店里不超过一定人数，她要领号等待。 (Gian Ehrenzeller/Keystone)

从现在开始人们又可以做美容、做指甲、去建材市场和花市了，医生诊所、牙医诊所、理疗师也能接收病人了；瑞士各医院自新冠疫情暴发以来，就不再进行常规手术，现在终于可以重操手术刀了。



但是防止新冠病毒传播的行为规则不能忘记：保持社交距离，禁止5人以上集会。





这位顾客为她的花园找到了心宜的绿植。

(Laurent Gillieron/Keystone)

解封时期，瑞士也没有强制国民戴口罩，但是商店必须遵守严格的卫生规则，保证顾客之间的安全距离。其他商店和学校将在两周后解封。





一对伴侣正在苏黎世附近的建材市场闲逛。 (Ennio Leanza/Keystone)

如果病毒感染人数不再增多，从6月8日开始职业和大专院校以及博物馆、图书馆和动物园也将恢复正常。



这一天一些邻国的商店也在停业几周后开始营业，比如：德国、法国、意大利、西班牙、挪威、英国、土耳其、匈牙利和澳大利亚。奥地利已经于上周就开始实行解封计划。



画廊-新冠危机中的瑞士：

4月26日，新冠病毒疫情期间，瑞士也如其他国家一样，处于半关停状态。图为周日在开满油菜花田间散步(依然保持社交距离)的人们。

新冠危机时期的气候游行：2020年4月24日，苏黎世六鸣广场举办了一场别开生面的气候大游行-有鞋无人。(Alwexandra Wey / Keystone) 4月22日，牧格马戏团(Zirkus Mugg)的小丑Ischa在为格拉鲁斯州Filzbach老人院的居民进行表演。为避免新冠病毒传播，老人们只能在各自窗口观看表演。

像瑞士许多其他阿尔卑斯长号手一样，为感谢抗击疫情的每一个人，阿尔卑斯长号协会Kriens-Pilatus的David Reimann于4月21日19:00吹响了他的阿尔卑斯长号。

4月20日，六鸣节广场。由于新冠疫情，今天的六鸣节被取消。(KEYSTONE/Petra Orosz)

2020年4月18日，舞蹈家Beatrice Panero在她位于伯尔尼州Boll的家中进行训练。(Peter Klaunzer/Keystone)

4月17日，苏黎世机场的行李手推车已很久没有被使用过了，因为机场的航班数量已降至历史最低点。(KEYSTONE/Ennio Leanza)

2020年4月16日，苏黎世州Unterengstringen一家园艺中心的员工在为封锁之后重新开始营业做准备。

2020年4月14日，新冠病毒疫情期间，瑞士撑竿跳高运动员Loic Gasch在Yverdon自家的车库前进行训练。(Keystone/Jean-Christophe Bott)

4月12日新冠疫情期间，在布里恩茨湖(Brienzersee )中钓鱼的人。(KEYSTONE/Anthony Anex)

疫情期间花店关门，但是私人可以网上预订。2020年4月9日，苏黎世一幢住宅楼前摆放着鲜花，等待预定者来取。(Keystone/Christian Beutler) 一个人的课堂：2020年4月8日，物理学教授托马斯·伊恩(Thomas Ihn)在苏黎世联邦理工学院(ETH)在线授课。(Keystone /Alexandra Wey)

一位女士正在用布头制作五彩口罩，摄于2020年4月6日，瑞士楚格市。 2020年4月5日，一对夫妻在德国Konstanz和瑞士Kreuzlingen边界见面。(Gian Ehrenzeller/Keystone)

2020年4月1日，由于冠状病毒，为了避免直接接触，莫妮卡(Monica)在卢加诺的Serena养老院中透过一层玻璃窗与她88岁的母亲朱塞佩娜(Giusepppina)通话。 (Keystone / Davide Agosta)

2020年4月2日，驶入伯尔尼BEA Expo展览中心人员接受新冠病毒检测。

3月31日，苏黎世附近的园艺公司将卖不出去的花当作肥料处理，受疫情影响鲜花都没有了市场。(Keystone/Ennio Leanza)



在瑞士Eggerstands，一所学校的操场因新冠病毒疫情被封闭。摄于2020年3月30日。

新型冠状病毒疫情期间，瑞士洛桑街头一名戴着口罩的女士拉着购物车走在空荡荡的商业街上。摄于3月28日的洛桑街头。

2020年3月28日，日内瓦人在阳台上参加由当地广播电台Couleur 3组织的自从瑞士进入紧急状态后的第一次“阳台派对”。(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

2020年3月27日，Christoph Sigrist特牧师使用“牛奶漏斗”(Milchtrichter)从苏黎世明斯特教堂(Grossmünster)的塔楼上将祝福送给苏黎世居民。(Keystone/Ennio Leanza)

2020年3月26日，为瘾君子们开设的救助机构在发放食品。(KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

马特洪峰灯光秀-希望的象征：灯光艺术家Gerry Hofstetter将于3月24日-4月19期间，在日落之时至23点之间照亮马特洪峰。黑夜中的光明象征着人们在新冠病毒危机中坚持的希望和团结。

皇后乐队主场佛莱迪·摩克瑞在瑞士蒙特勒的雕像：戴着口罩，挂着胸牌：请待在家里！

2020年3月23日，瑞士联邦铁路SBB的许多列车停放在苏黎世中央车站的备用铁轨上。由于新冠病毒疫情，瑞士公共交通部门正在逐渐减少列车的班次。(Ennio Leanza / Keystone)

一名瑞士军人在接受医疗和医疗支援培训。瑞士新冠病毒(COVID-19)爆发期间，士兵们在被派往各地医院提供支援前被安排在Bière炮兵训练营参加培训。拍摄于2020年3月21日，星期六。（Jean-Christophe Bott / Keystone）

为响应联邦的呼吁，罗杰·费德勒(Roger Federer)在Instagram发布了一段视频：呼吁瑞士人民留在家中，遏制新冠病毒的传播。(Peter Klaunzer / Keystone)

格劳宾登州迈恩费尔德(Maienfeld)高速公路服务区被封锁的儿童游乐区。(Gian Ehrenzeller / Keystone)

2020年3月20日，国会大厦旁的观景平台已被封锁，目的是防止人们在此聚会。(Keystone / Peter Klaunzer)

3月20日12:30，瑞士各地及被迫在家中工作的人们以鼓掌方式表示了对医疗卫生工作者的敬意和感谢。(Keystone / Alexandra Wey)

2020年3月18日，采尔马特滑雪胜地附近的马特宏峰前，竖起了一块取消“采尔马特音乐节”的海报。瑞士政府已于3月16日宣布国家进入紧急状态，禁止所有娱乐活动以遏制新冠病毒的传播。(Keystone) 苏黎世机场餐厅于2020年3月17日关闭。瑞士联邦委员会宣布，由于冠状病毒的暴发，所有商店、市场、餐厅、酒吧以及娱乐和休闲场所都必须关闭。(Keystone) 瑞士政府于2020年3月17日作出封锁决定后，苏黎世Sihlcity购物中心空无一人。餐馆、酒吧、俱乐部以及许多商店将关闭至少一个月。 (Ennio Leanza/Keystone) 瑞士边防警察在瑞法边境检查一名入境的法国公民 (Keystone)

3月16日，瑞士中部下瓦尔登州的一个空无一人的教室。(KEYSTONE / UrsFlüeler)

瑞航取消了许多航班，尤其飞往意大利的。 (Keystone)

学校和大学纷纷改为远程授课。(Keystone)

3月6日，卢加诺一名消防员穿着防护服、口罩和护目镜做防护演习。(Keystone) 卢加诺圣安东尼奥教堂(church of Sant'Antonio Abate)内，一名男子戴着防护口罩。(Keystone)

从卢塞恩医院的冠状病毒隔离病房向外远眺。(Keystone)

为提契诺州狂欢节搭建的帐篷，还未使用便遭废弃，因该州确诊瑞士首例新冠病毒感染病例，当地狂欢节也随之取消。(Keystone) 年均参与者多达50万人的第90届日内瓦国际汽车展(Geneva International Motor Show)，也在瑞士当局的严令下被取消。(Keystone)

继瑞士当局颁布大型公开活动禁令之后，出现在巴塞尔市场上的狂欢者们将狂欢节佩戴的面具取而代之，换成了防护口罩。(Keystone)

瑞士人民党(SVP)议员马格达莱纳·马丁洛·布洛赫(Magdalena Martullo-Blocher)因无视不得在议会佩戴口罩的禁令，被逐出议会大厅。(Keystone)

包括官方发言人丹尼尔·科赫(Daniel Koch)在内的多位瑞士政府官员，在瑞士联邦大厦举办的新闻发布会上，通报关于2019冠状病毒病(COVID-19)瑞士情势的最新讯息。(Keystone) 2019/20年度瑞士锦标赛瑞士国家甲级联赛(National League A)预选赛期间，瑞士冰球队HC Ambri Piotta对阵HC Davos的冰球赛场上，观众席空无一人。(Keystone)

伯尔尼小岛医院(Inselspital)的两名员工设立了一处2019冠状病毒病(COVID-19)分诊站点。(Keystone) 斯塔比奥(Stabio)一家学校里的孩子们，收到了一份有关新型冠状病毒的信息资料。(Keystone) 世界卫生组织及中国2019新型冠状病毒疾病联合专家组(WHO-China joint mission on COVID-19)负责人布鲁斯·艾尔沃德(Bruce Aylward)，从中国回到瑞士之后，在世界卫生组织总部日内瓦举办的一场关于新型冠状病毒新闻发布会结束时，向一位主动希望与其握手的记者递伸出了自己的胳膊肘。(Keystone) 联邦卫生部部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)在伯尔尼举行的联邦议会春季例行会议上给自己的双手消毒。(Keystone) 数百人罔顾联邦政府颁布的严禁举行任何参加者人数超过千人的大型活动禁令，为巴塞尔狂欢节集会。(Keystone) 自新冠病毒疫情暴发以来，外国游客-尤其是来自中国的游客数量大幅减少。图中卢塞恩空荡寂寥的街道，以往人流如织。(Keystone) 3月14日，一名戴口罩妇女在苏黎世机场的滚梯上。(KEYSTONE/Ennio Leanza)

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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