2020年4月27日，是瑞士的一個重要日子，這一天理髮店、花店和建材市場重新開門營業了。這是瑞士從新冠疫情特殊時期，重歸正常生活邁出的第一步。這一新生活的一大特色是：口罩！
終於等到了：自瑞士政府宣布實施全國性抗疫措施將近5週之後，瑞士迎來了放寬的第一天。
Susanne Heidegger，伯恩Gallery Hairstyle髮廊的老闆，正在給首批顧客中的一個染眉毛。(Peter Klaunzer/Keystone)
可想而知，開門的第一天髮廊老闆們絕不會缺少顧客，這些美髮師們有不少長瘋了的頭髮，或者自己剪壞了的髮型要整理。
春天怎麼能沒有天竺葵呢？這位女士在花店開門後第一時間就去買天竺葵，為了保證店裡不超過一定人數，她要領號等待。(Gian Ehrenzeller/Keystone)
從現在開始人們又可以做美容、做指甲、去建材市場和花市了，醫生診所、牙醫診所、理療師也能接收病人了；瑞士各醫院自新冠疫情暴發以來，就不再進行常規手術，現在終於可以重操手術刀了。
但是防止新冠病毒傳播的行為規則不能忘記：保持社交距離，禁止5人以上集會。
這位顧客為她的花園找到了心宜的綠色植物。(Laurent Gillieron/Keystone)
措施放寬時，瑞士也沒有強制國民戴口罩，但是商店必須遵守嚴格的衛生規則，保證顧客之間的安全距離。其他商店和學校將在兩週後恢復開放。
一對伴侶正在蘇黎世附近的建材市場閒逛。(Ennio Leanza/Keystone)
如果病毒感染人數不再增多，從6月8日開始職業學校和大專院校以及博物館、圖書館和動物園也將恢復正常。
這一天一些鄰國的商店也在停業幾週後開始營業，比如：德國、法國、意大利、西班牙、挪威、英國、土耳其、匈牙利和澳大利亞。奧地利已經於上週就開始實行解封計劃。
畫廊-新冠危機中的瑞士：
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(翻译：杨煦冬),
瑞士资讯swissinfo.ch
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