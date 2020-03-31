米特霍茨村坐落于瑞士伯尔尼山地 (© Keystone / Adrian Reusser)

瑞士当局表示，坐落于瑞士伯尔尼山地的米特霍茨村舍(Mitholz)居民，很可能会因官方对一处存有3500吨弹药及爆炸物的旧时弹药库筹备展开的大规模清除行动，而被迫离开家园十年，面临搬迁至异乡。

这项针对当地一处第二次世界大战期间遗留的庞大军械库所拟定的清除方案，是在瑞士联邦环境局(Federal Office for the Environment)于去年公布的一份报告所得出结论的基础上制定的。那份报告明确指出，存储在地下的3500吨弹药和爆炸物所构成的危险，比以往设想的要大得多。

瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)称，此次清理工作将持续十年之久，预计耗资会超过10亿瑞郎(约合人民币74.7亿元)。

瑞士国防部表示，在如此困难的条件下开展遗留武器储备的清理工作，在该国历史上尚属首次。譬如，覆盖地下军火库的三角岩层缺乏稳定性和牢固性，因此，只能分层清除。与此同时，村舍里很可能还需要修建一条新路，从而确保坎德施泰格镇(Kandersteg)和坎德格伦德市(Kandergrund)两地间能保持畅通。



而在此期间，米特霍茨村的170名左右的居民，将不得不放弃自己的家园，背井离乡搬迁到别处，以便清除工作得以顺利进行。村民回迁时间最早也需2031年，预计届时弹药库清除工程才能收官。



据清除项目负责人Hanspeter Aellig在新闻发布会上称，用岩石覆盖整个军火库上方区域、把弹药全部长埋于地下的应急之法，固然也不啻为一种选择。然而，无论是对政府、还是对当地居民来说，这都不是首选方案，因为谁都不希望给子孙后代留下“有毒的遗产”。



Keystone-SDA/dos

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