大部分瑞士老年人對自己的生活狀態滿意。 (© Keystone / Gaetan Bally)

當你老了，頭髮白了，走不動了，你的生活質量還會高嗎？瑞士的老人的回答是肯定的。根據2019年蘇黎世應用科學大學的一項最新調查顯示，瑞士老人儘管健康衰退，但是大部分人卻感覺自己的生活質量很高。



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調查顯示，瑞士老一代人過得悠哉遊哉，儘管隨著年齡的增長，慢性病越來越多，健康水平在下降，但這卻絲毫沒有影響老人們的幸福感。



蘇黎世的這所高校對4600名50歲以上瑞士人的常年問卷進行了分析，結果不出意料，高齡組的健康狀況的確在下降，半數55歲以上的受測人患有慢性疾病，而83- 89歲年齡段的老者慢性疾病更是佔了70%，儘管如此，這些瑞士耄耋老人中的三分之二依然認為自己的健康狀況良好甚至很好。



調查還顯示，瑞士男性老人比女性面對健康狀況更為樂觀，83-89歲男性老人中68%自認為健康或很健康，而同年齡組女性老人中只有63%。



在所患慢性病症上，瑞士老年人也男女有別，女性容易出現運動機能病症和抑鬱症；而男性則更易患上心血管、癌症和糖尿病。儘管身患慢性疾病，但是瑞士老年人依然感覺自己健康甚至很健康，調查人員認為這是一種樂觀的態度，說明這類疾病並不會影響老年人的生活質量。



而生活環境往往會影響生活質量，之前的調查就顯示孤獨感、受教育水平、收入及移民背景都會對患上慢性疾病和生活質量產生很大影響。因此調查人員總結：影響老年人生活質量的不僅是健康狀況，社會及經濟條件也同樣影響老年人的生活質量。



此項調查還顯示：瑞士老人體重問題值得注意，參加調查的人中，40%女性和60%男性體重超標。缺乏運動、吸煙和過量飲酒是瑞士老年人應該更加關注的幾點問題。

sda-ats/swissinfo.ch/xy

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