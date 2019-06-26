大部分瑞士老年人对自己的生活状态满意。 (© Keystone / Gaetan Bally)

当你老了，头发白了，走不动了，你的生活质量还会高吗？瑞士的老人的回答是肯定的。根据2019年苏黎世应用科学大学的一项最新调查显示，瑞士老人尽管健康衰退，但是大部分人却感觉自己的生活质量很高。

调查显示，瑞士老一代人过得悠哉游哉，尽管随着年龄的增长，慢性病越来越多，健康水平在下降，但这却丝毫没有影响老人们的幸福感。

苏黎世的这所高校对4600名50岁以上瑞士人的常年问卷进行了分析，结果不出意料，高龄组的健康状况的确在下降，半数55岁以上的受测人患有慢性疾病，而83-89岁年龄段的老者慢性疾病更是占了70%，尽管如此，这些瑞士耄耋老人中的三分之二依然认为自己的健康状况良好甚至很好。

调查还显示，瑞士男性老人比女性面对健康状况更为乐观，83-89岁男性老人中68%自认为健康或很健康，而同年龄组女性老人中只有63%。

在所患慢性病症上，瑞士老年人也男女有别，女性容易出现运动机能病症和抑郁症；而男性则更易患上心血管、癌症和糖尿病。尽管身患慢性疾病，但是瑞士老年人依然感觉自己健康甚至很健康，调查人员认为这是一种乐观的态度，说明这类疾病并不会影响老年人的生活质量。

而生活环境往往会影响生活质量，之前的调查就显示孤独感、受教育水平、收入及移民背景都会对患上慢性疾病和生活质量产生很大影响。因此调查人员总结：影响老年人生活质量的不仅是健康状况，社会及经济条件也同样影响老年人的生活质量。

此项调查还显示：瑞士老人体重问题值得注意，参加调查的人中，40%女性和60%男性体重超标。缺乏运动、吸烟和过量饮酒是瑞士老年人应该更加关注的几点问题。

sda-ats/swissinfo.ch/xy

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram