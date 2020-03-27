學校停課後，孩子們進入一種不同於平常的作息。這有時會引起他們的恐懼和焦慮。 (Keystone / Alessandro Della Valle)

新冠病毒大流行打亂了瑞士數百萬人的日常生活。這不僅帶來了許多實際問題，還會引起人們的焦慮和擔憂，尤其是對於孩子們-兒童心理學家這樣評估。



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這是一個美麗的春天，外面陽光明媚，在花園裡，蜜蜂們熱烈地圍著剛剛綻放的一樹杏花嗡嗡飛舞。我7歲的女兒非要和朋友一起去外面玩。我問清楚，她想見誰，並提醒她最好避免和別人接觸。這話看來不招人愛聽：女兒把自己關進房間，門摔得巨響。



眼下，這種劇情會發生在許多瑞士家庭中。父母常常騎虎難下。在我居住的伯恩某一市區居民的Whatsapp聊天群裡，家長們的意見分歧：有些人認為不能剝奪兒童在自己家之外的所有社交；有的則希望每個人都應嚴格遵循防疫規則，以便疫情更快地結束。



對於瑞士孩子們來說，現在的日子很難熬：因為他們習慣於沒有成人過多控制，自由在外活動。現在學校停了課，父母也開始在家裡遠距辦公，大家都在減少社交，每天的生活節奏發生了根本變化。但在家裡，家庭成員之間的相處反而更密切了，難免更多磕磕絆絆。



與此同時，他們心中還有恐懼：擔心前途未卜，擔心感染高風險的親友。兒童能夠很敏感地感受到成人心中的恐懼。



兒童心理學家Marina Frigerio指出：“在當前的情況下，成年人對兒童負有重大責任。” Frigerio是經驗豐富的兒童心理治療師，為很多瑞士境內非法移民的子女做過心理輔導-這些孩子大多與世隔絕地生活。

兒童心理學家Marina Frigerio (Livio Martina)

瑞士資訊swissinfo.ch：我們每天都被有關新冠病毒大流行的資訊環繞著。成年人已經心神不寧了，他們應該如何與孩子談論這一問題呢？



Marina Frigerio：當前的流行病危機不同於脊髓灰質炎，對兒童的威脅並不嚴重。所以我認為和他們談論病毒其實相對容易一些。我們當然一定盡量不要嚇唬他們。大人可以啟發他們自發的合作意願。如果孩子知道這樣做能夠幫到祖父母或其他弱勢群體，他們是能夠做出犧牲的。



瑞士資訊swissinfo.ch：您和在病毒流行之前輔導過的孩子保持著聯繫。他們怎麼看當下的情況？他們會害怕嗎？



M.F.：矛盾的是，當病毒在中國流行時，他們非常恐懼；當病毒到達我們身邊的時候，反而似乎更加冷靜。當然，這也可能是一種抑制反應。有點像一個小孩子閉上眼睛，就認為自己是隱形的。有一些成年人也表現得好像什麼都沒發生一樣，好像不知道在意大利或提契諾州正在發生著什麼。



瑞士資訊swissinfo.ch：為了幫孩子們減輕心理負擔，成年人到底能做些什麼？



M.F.：我們必須盡量保持正常的日常生活。我們的隔離是奢侈的隔離：我們生活在熟悉的環境中，不缺少生活必需品。我們不是在敘利亞或羅賈瓦。父母的任務就是讓孩子好好生活，為他們安排一些分散注意力的活動，和他們一起玩兒，讓他們畫畫。繪畫是化解恐懼的絕佳途徑。

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瑞士資訊swissinfo.ch：大人應該怎樣和孩子討論疫情的事情？應該什麼都說嗎？



M.F.：如何措辭，這取決於孩子的年齡，但最好是實話實說。孩子們終歸會從廣播和報紙上獲得資訊。他們無疑會為祖父母或父母的健康擔心。因此，讓孩子盡其所能做些事情很重要。如果他們發現自己能幫上忙，令情況得到一些緩解，他們也就能夠更好地消解自己的恐懼。



瑞士資訊swissinfo.ch：能不能和他們提到會令人異常痛苦的事情？家長是否需要擔心這對孩子心理造成長期影響？



M.F.：這取決於危機持續的時間以及父母和社會對危機的反應；也取決於學校對所有孩子的教育；最後，還取決於孩子們自己。有些兒童比其他人更敏感。如果成年人能夠有效地幫助他們疏導，並促進孩子之間的互助，那麼這場危機也可能會讓他們變得更加堅強。



如果疫情惡化，隨著死亡人數的增加，當然會有越來越多的孩子失去祖父母或其他親戚。他們的悲傷無法通過通常的儀式來表達。無法哀悼送別親人，這可能是一個大問題。



無論如何，我建議父母在需要時，來諮詢兒童心理學家。

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瑞士資訊swissinfo.ch：您為很多非法移民子女做過心理輔導，疫情之下的兒童和他們的處境有什麼相似之處嗎？



M.F.：在社會隔離這方面肯定有相似之處。但是疫情中的孩子們和父母在一起，不必擔心被發現，被驅逐出境。



瑞士資訊swissinfo.ch：您還接觸過很多移民家庭子女。他們當下會不會面臨更多的問題？



M.F.：對於出門的限制可能會給他們帶來壓力。因為如果故鄉家裡有人生病，不可能回去看望。而且，人們越來越擔心，如果遠方家人感染了病毒，無法獲得恰當的治療怎麼辦。這些擔憂當然也會影響孩子。



瑞士資訊swissinfo.ch：學校停課給移民家庭子女帶來的影響會不會尤其嚴重？



M.F.：這同樣取決於疫情持續的時間長短。如果學校在復活節假期後重新開課，影響不會太嚴重。但是，如果停課的時間更長，那就確實存在瑞士社會階層和文化不平等加劇的風險。遠程教學需要家長的協助；如果父母沒有掌握教學語言，就會遇到麻煩。學校必須配備更好的設備，必須發明合適的教學軟件，以確保所有學生享有平等的機會，從而完成學校社會融入的使命。



(翻译：郭倢)

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