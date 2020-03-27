学校停课后，孩子们进入一种不同于平常的作息。这有时会引起他们的恐惧和焦虑。 (Keystone / Alessandro Della Valle)

新冠病毒大流行打乱了瑞士数百万人的日常生活。这不仅带来了许多实际问题，还会引起人们的焦虑和担忧，尤其是对于孩子们-儿童心理学家这样评估。

这是一个美丽的春天，外面阳光明媚，在花园里，蜜蜂们热烈地围着刚刚绽放的一树杏花嗡嗡飞舞。我7岁的女儿非要和朋友一起去外面玩。我问清楚，她想见谁，并提醒她最好避免和别人接触。这话看来不招人爱听：女儿把自己关进房间，门摔得巨响。

眼下，这种剧情会发生在许多瑞士家庭中。父母常常骑虎难下。在我居住的伯尔尼某一市区居民的Whatsapp聊天群里，家长们的意见存在分歧：有些人认为不能剥夺儿童在自己小家之外的所有社交；有的则希望每个人都应严格遵循防疫规则，以便疫情更快地结束。



对于瑞士孩子们来说，现在的日子很难熬：因为他们习惯于没有成人过多控制，自由在外活动。现在学校停了课，父母也开始在家里远程办公，大家都在减少社交，每天的生活节奏发生了根本变化。但在家里，家庭成员之间的相处反而更密切了，难免更多磕磕绊绊。

与此同时，他们心中还有恐惧：担心前途未卜，担心感染高风险的亲友。儿童能够很敏感地感受到成人心中的恐惧。

儿童心理学家Marina Frigerio指出：“在当前的情况下，成年人对儿童负有重大责任。” Frigerio是经验丰富的儿童心理治疗师，为很多瑞士境内非法移民的子女做过心理辅导-这些孩子大多与世隔绝地生活。



儿童心理学家Marina Frigerio (Livio Martina)

瑞士资讯swissinfo.ch：我们每天都被有关新冠病毒大流行的信息环绕着。成年人已经心神不宁了，他们应该如何与孩子谈论这一问题呢？

Marina Frigerio：当前的流行病危机不同于脊髓灰质炎，对儿童的威胁并不严重。所以我认为和他们谈论病毒其实相对容易一些。我们当然一定尽量不要吓唬他们。大人可以启发他们自发的合作意愿。如果孩子知道这样做能够帮到祖父母或其他弱势群体，他们是能够做出牺牲的。

瑞士资讯swissinfo.ch：您和在病毒流行之前辅导过的孩子保持着联系。他们怎么看当下的情况？他们会害怕吗？

M.F.：矛盾的是，当病毒在中国流行时，他们非常恐惧；当病毒到达我们身边的时候，反而似乎更加冷静。当然，这也可能是一种抑制反应。有点像一个小孩子闭上眼睛，就认为自己是隐形的。有一些成年人也表现得好像什么都没发生一样，好像不知道在意大利或提契诺州正在发生着什么。

瑞士资讯swissinfo.ch：为了帮孩子们减轻心理负担，成年人到底能做些什么？

M.F.：我们必须尽量保持正常的日常生活。我们的隔离是奢侈的隔离：我们生活在熟悉的环境中，不缺少生活必需品。我们不是在叙利亚或罗贾瓦。父母的任务就是让孩子好好生活，为他们安排一些分散注意力的活动，和他们一起玩儿，让他们画画。绘画是化解恐惧的绝佳途径。

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瑞士资讯swissinfo.ch：大人应该怎样和孩子讨论疫情的事情？应该什么都说吗？

M.F.：如何措辞，这取决于孩子的年龄，但最好是实话实说。孩子们终归会从广播和报纸上获得信息。他们无疑会为祖父母或父母的健康担心。因此，让孩子尽其所能做些事情很重要。如果他们发现自己能帮上忙，令情况得到一些缓解，他们也就能够更好地消解自己的恐惧。

瑞士资讯swissinfo.ch：能不能和他们提到会令人异常痛苦的事情？家长是否需要担心这对孩子心理造成长期影响？

M.F.：这取决于危机持续的时间以及父母和社会对危机的反应；也取决于学校对所有孩子的教育；最后，还取决于孩子们自己。有些儿童比其他人更敏感。如果成年人能够有效地帮助他们疏导，并促进孩子之间的互助，那么这场危机也可能会让他们变得更加坚强。

如果疫情恶化，随着死亡人数的增加，当然会有越来越多的孩子失去祖父母或其他亲戚。他们的悲伤无法通过通常的仪式来表达。无法哀悼送别亲人，这可能是一个大问题。

无论如何，我建议父母在需要时，来咨询儿童心理学家。

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瑞士资讯swissinfo.ch：您为很多非法移民子女做过心理辅导，疫情之下的儿童和他们的处境有什么相似之处吗？

M.F.：在社会隔离这方面肯定有相似之处。但是疫情中的孩子们和父母在一起，不必担心被发现，被驱逐出境。



瑞士资讯swissinfo.ch：您还接触过很多移民家庭子女。他们当下会不会面临更多的问题？

M.F.：对于出行的限制可能会给他们带来压力。因为如果故乡家里有人生病，不可能回去看望。而且，人们越来越担心，如果远方家人感染了病毒，无法获得恰当的治疗怎么办。这些担忧当然也会影响孩子。

瑞士资讯swissinfo.ch：学校停课给移民家庭子女带来的影响会不会尤其严重？

M.F.：这同样取决于疫情持续的时间长短。如果学校在复活节假期后重新开课，影响不会太严重。但是，如果停课的时间更长，那就确实存在瑞士社会阶层和文化不平等加剧的风险。远程教学需要家长的协助；如果父母没有掌握教学语言，就会遇到麻烦。学校必须配备更好的设备，必须发明合适的教学软件，以确保所有学生享有平等的机会，从而完成学校社会融入的使命。



(翻译：郭倢)

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