在瑞士，约23%的女孩饱受规律性头痛之苦。

(Christof_schuerpf)

绝大多数瑞士青少年自诩身强体健、年富力强，然而，饱受头痛、失眠等健康疾患困扰的青少年却与日俱增，在研究人员看来，这些疾患或与沉迷网络无法自拔、屏幕使用时间越来越久相关。



根据苏黎世应用科学大学(ZHAW)于本周二(1月28日)发布的针对青少年媒体使用与健康情况所进行的詹姆斯调研(James study，德)外部链接结果，瑞士12至19岁年龄段的青少年族群中，约40%的人有睡眠障碍。不仅如此，面临注意力无法集中或焦虑问题等诸多心理问题的青少年，也多达四成左右。



尽管90%的瑞士青少年都自称自我感觉很健康，然而，在年轻一族中，超过一半的人(53%)诉苦抱怨自己会经常性地-也就是每天或一周数次感到疲劳倦怠。而在他们身上，腰酸背痛和头痛成了常见疾病，值得一提的是，饱受规律性头痛之苦的女孩比例高达23%，而这一症状在男孩中的比例则仅为8%。



研究人员表示，网络媒体使用的某些方式和健康疾患之间，可能存在一定程度的关联，特别是在上网时长和身体隐疾出现频率两者的牵连影响上。



传媒心理学家Gregor Waller介绍道：“那些沉迷于使用网络媒介的人，由于往往动得少，要么长时间久坐，要么进行机械重复动作，因此上述行为可能会导致背部或颈部疼痛，或者是眼睛疲劳问题。”



此外，这项调研还发现，有迹象表明，频繁使用社交媒体，或许也与多种心理疾病以及睡眠障碍相关。调研报告的撰写者指出，影响青少年身心健康的源头，不仅仅是屏幕使用时间长短，还有网上传播的内容。

Keystone-SDA/jdp

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