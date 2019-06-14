在“蜜蜂泡泡”连锁幼儿园看来，反疫苗，就无法申请入园。 (© Keystone / Alessandro Della Valle)

一家瑞士儿童看护服务机构日前决定，将拒绝接收未接种麻疹以及百日咳疫苗的孩童申请者入园。此举在瑞士尚属首例。当局表示，该措施完全合法。



据瑞士纸媒《周日报》(SonntagsZeitung，德)外部链接报道，面对“未接种疫苗孩童的父母入园申请需求与日俱增”，在瑞士东北部地区运营着8所幼儿园(德语中称为Kita)的联盟机构“蜜蜂泡泡”(Bubble Bees)特此作出这一明确规定。



从根本上来说，这8所幼儿园要求所有入园儿童均需提供已接种麻疹和百日咳疫苗的证明；倘若其家长无法或者拒绝提供证明，园方会与一位儿科医生一道，安排与家长见面会谈，尝试说服父母或尽快让孩子接种疫苗、或主动提供相关证明材料。如果会谈后家长仍然坚持己见，那么其子女将被拒入园。



不仅如此，“蜜蜂泡泡”连锁幼儿园的所有员工，也均需接种疫苗。



据瑞士幼儿园联盟Kibesuisse介绍，这种强制接种疫苗的规定，在瑞士尚属首例。尽管如此，鉴于2019年截至目前瑞士新增麻诊病例累计多达200例，在2018年全年基础上已增加了四倍，因此该机构预测，未来类似“禁令”还会不断增多。

意识缺位



来自瑞士儿童医生协会(Swiss children’s doctors association)的Jan Cahlik在接受《周日报》采访时表示，父母往往会低估麻疹的风险。回溯过往十年间，这种疾病已得到有效遏制，以至于人们普遍开始对其掉以轻心、不以为意：“打个比方，有些父母会把孩子还需二次接种疫苗的事儿完全抛诸脑后，而有些家长则根本还没有意识到子女接种疫苗的必要性。”



在瑞士联邦公共卫生局(FOPH)看来，“蜜蜂泡泡”连锁幼儿园的这一举措完全合法，因为其旗下绝大多数幼儿园属私人经营，而非公立性质。



相对而言，十几个其他欧洲国家就是否接收未接种疫苗孩童入园的议题上显得更为“激进彻底”。在那些国家，不仅未接受疫苗注射的学龄前儿童会被幼儿园拒之门外，而且已入园孩童如果未注射疫苗，还会面临罚款。德国法规明文规定，幼儿园里未接种疫苗的孩子，其家长将被处以高达2500欧元的罚款，与此同时，该孩童也将被园方开除。



目前，瑞士还未制定类似的国家规定。

瑞士资讯swissinfo.ch/dos

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