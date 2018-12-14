网瘾症患者显现的症状与吸毒者症状相似。 (Keystone)

瑞士有1/10的人患有行为成瘾症。他们常常沉迷网络、嗜赌如命、嗜性成瘾或者是购物成癖。就这一话题，我们与巴塞尔行为成瘾症治疗中心主任Gerhard Wiesbeck进行了交谈。

连续数小时网游、如饥似渴地搜索色情内容、沉迷性爱难以自拔或者无休无止地购物冲动：对于许多人来说，互联网以及现代社会成了他们的痛苦之源。



为了应对这些“新型”病症，今年夏季，巴塞尔大学精神病学诊所(UPK)(德)外部链接开门迎客，成为瑞士首家治疗行为成瘾症(多语)外部链接的专业医疗机构。“通过该项目，我们进入了一个新的治疗领域。”诊所主任Gerhard Wiesbeck肯定地表示。

瑞士资讯swissinfo.ch：我每天看几个小时电视，十几次查看手机，我这种情况属于行为成瘾吗？

Gerhard Wiesbeck：我们不需要将坏习惯与激情混为一谈，比如说，热爱舞蹈，甚至对跳舞产生依赖，这种引发强烈情感的重复性行为并不一定就属于成瘾症，我再补充一点：并非手机让人们产生依赖，而是如何使用手机。

如何区分坏习惯与成瘾症？

成瘾症是一种疾病。今年夏季，世界卫生组织(WHO)公开认可网络游戏依赖是一种病症(多语)外部链接。成瘾症患者通常被自己的网瘾所折磨，他们无法控制自己。这种行为令他们痛苦不堪，对于他们的身心健康、社会生活或者是经济处境都会产生负面影响。

在谈论成瘾症之前，需要分析其行为产生的后果：整天观看电视或者使用手机影响工作了吗？我们放弃友谊与爱好了吗？是否我们负债累累？我们想过自杀吗？如果我们的回答满足这些标准中的一部分，那么我们就面临着患有成瘾症的可能。

瑞士有多少成瘾症患者？

根据比较慎重的统计结果，瑞士人口中1%嗜赌；2%患有网瘾；3%性瘾过度；5%购物成瘾。单单在巴塞尔城市半州(Bâle-Ville)就至少有1.9万名行为成瘾症患者。

除了这些数字以外，令人深感不安的还有合并症，即成瘾症会引发更多疾病病症：80%的成瘾症患者通常表现出抑郁、焦虑、注意力不集中并伴随多动症、人格障碍甚至产生烟草依赖、吸毒或者嗜酒。

网瘾症患者与瘾君子有可比性吗？

众多相似之处与衡量指标都确定了两者十分相像。网瘾症患者与吸毒者都十分痛苦、无力自拔却又无法独自寻求一条出路。

不同之处在于，对于行为成瘾症患者来说，他们的依赖性是纯粹的：令这些患者沉迷的事物不具药理效应。

另一个不同之处是：我们拿可卡因举个例子，可卡因相对来说价格不菲又难以找到，尤其吸食可卡因属于违法行为，这与网瘾不同。因此，行为成瘾症更加危险呢？

我不会说行为成瘾症更具危险性，但是，使人成瘾的事物比较垂手可得，这对于治疗无疑会有影响。对于瘾君子或者嗜酒如命的人来说，最为重要的治疗是节制。对于那些消费狂或者网瘾症患者来说，节制完全是不可能的。因此，不是戒网，而是对于存在问题的内容进行节制，比如说不要浏览色情网站或者是光顾网络博彩网站。

自2010年，巴塞尔已经开始为行为成瘾症患者提供诊疗服务。为什么您产生了打造一家专业诊所的想法呢？

自2010年以来，我们共帮助了102名患者，一般他们都有嗜赌的问题。然而，我们意识到，对于10%的患者来说，采用门诊治疗并不足以解决问题，他们的成瘾程度如此之深，因此必须将他们从家庭、社会与就业岗位中隔离出来。今年7月1日，我们的首家住院治疗诊所开业庆典。

网瘾症患者如何治疗？

习惯上讲，来向我们求助的患者并不只是由于成瘾症问题，也是因为病症而产生的负面影响：他们往往债台高筑，工作或者是情感都遭遇危机。治疗项目包括个体或者群体治疗，如果存在必要，我们会为患者提供药物治疗。根据具体情况，我们也提供运动疗法和物理疗法。除此之外，社会工作者也可以帮助患者解决债务问题或者寻找工作。

“我担心，互联网以及新媒体未来会变得更为危险。"

引言结束

治疗持续多长时间？

至少6周，甚至大部分患者需要至少10周。我们拥有12张床位，治疗费用由医疗保险公司承担。

瑞士在治疗行为成瘾症的方法上有特别之处吗？

巴塞尔的这家医疗诊所是首家也是目前德语区唯一一家专业诊所。可以说，这里的治疗工作堪称前卫。其他国家步伐没有如此之大：成瘾症患者得不到特殊治疗。

您的一位精神病学科的同事曾说，“每个时代都有每个时代的成瘾症患者。”如果过去人们对毒品依赖，如今则是购物瘾以及网瘾，那么将来又会是什么呢？

在一个社会，患有成瘾症人群的比例几乎没有变化，然而，成瘾症的表现方式却迥异不同。20或30年前，我们面对的是海洛因问题，这源于瑞士的毒品政策，最后得以解决。

我担心，将来互联网以及新媒体会变得更为危险。我认为，特别是虚拟现实变得愈发完美并且魅力十足，人们有创建新角色的可能性。另外，甚至在工作场所、体育运动或者就食物而论，人们都有可能患上成瘾症。

如何避免这一趋势的发展？

我们需要“从娃娃抓起”，从小学就如何接受新媒体进行教育。例如，可以遵循交通规则教育方式：网络如同道路，为我们提供了多种可能性，但是也存在潜在危险，我们应该意识到这些潜在危险并且尽力避免危险的发生。



7%的瑞士青少年患网瘾症

2018年7月的一份调查报告显示：48%的智能手机用户自觉在手机上花费过多时间。在18-34周岁年龄段的受调查者中，有此感觉的人数比例达到66%。在1000名接受调查的人中，近25%的人表示有时刻关注手机的需要。每20人中就有一人为了看手机而半夜起床。 智能手机对于人际关系及使用者健康也有不良的影响：15%的受调查者表示忽视了家庭和友人，另有6%的人至少有过一次视力问题。 虽然大多数瑞士青少年和数码媒体保持着一种健康关系，但在15-19岁的瑞士年轻人中，依然有7%的人表现出网瘾症症状，甚至影响到睡眠、学业和家庭。 信息框结尾



(翻译：薛伟中), 瑞士资讯swissinfo.ch

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