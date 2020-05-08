此内容发布于2020年5月8日 下午5:38

伯尔尼某餐馆为重新营业做准备 (Keystone / Anthony Anex)

5月11日起瑞士民众终于又能下馆子、去酒吧了，不过，顾客将会被鼓励-而非硬性要求-留下自己的电话号码。

周五(5月8日)的一份政府声明确认(多语)外部链接，是否留电话号码将基于自愿，而非如最初理解的那样为硬性要求。

但是餐馆必须询问顾客具体的联系方式。这一变化是由于有人提出强烈抗议，称此举过于侵犯隐私，也有违资料保护规范。

瑞士酒店餐馆业主联合会GastroSuisse(多语)外部链接主席卡西米尔·普拉策尔(Casimir Platzer)告诉Keystone-SDA新闻社，他在跟内政部进行接触，并已于周四确定留联系信息应基于自愿。

普拉策尔表示，该行业的抗疫安全计划也将做出相应调整。

根据此计划，每桌的就餐人数不能超过4人(大家庭除外)，每两桌之间也必须保持至少两米的距离。

原有计划是与联邦公共卫生局及联邦食品安全局共同协商制订的。按照这个计划，收集个人信息的举措是为帮助进行以防病毒为目的的联系人追踪。

在周五的几个媒体采访中，联邦资料保护督察官(多语)外部链接阿德里安·洛布齐格(Adrian Lobsiger)就强制留联系方式表达了自己的反对立场。他说目前没有法律允许这一做法。





Keystone-SDA/swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram