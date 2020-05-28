旅游业未来形势如何？5月17日，瑞士东部地区塞阿尔卑湖(Seealpsee)湖畔地一对徒步旅行者。 (Keystone)

圣加仑大学所进行的一项研究显示，瑞士居民三五成群地以小团体形式在本国范围内或者前往乡村地区度假出游，有时会遭遇诸多限制-这是瑞士旅游业必须要适应的新的现实。



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移动出行和参与社交活动：在新冠病毒疫情时代，这两者皆不可取。因此，瑞士旅游业，当属首当其冲受到政府制定的封锁隔离防疫措施以及其他相关限制规定影响的行业，“也将会是最后复工复市、恢复运营的行业之一，“调查报告的联合撰写者Christian Laesser和Thomas Bieger预测道。

他们表示，虽然人们肯定跃跃欲试、迫切地想要出去旅游，但鉴于健康风险和经济上的不确定性，大家依然普遍不打算这么做。”就现阶段而言，瑞士必须要适应’国内旅游‘模式。不过，由于仍然存在一部分急切希望出境游、冒险做出短期旅行决定、甚至有意愿在国外进行短期停留的居民，很难得到控制。因此，很难对他们的出游行为进行控制。“



灵活的旅游价格体系，能够有助于对瑞士居民的度假出行高峰期和本土旅游业的设施使用率进行平衡。此外，据圣加仑大学于5月26日发布的调研报告称，可在特定区域范围内使用、其票面价值高于持有者实际支付的金额的有效旅游代金券，可以有效促进旅游需求。



据研究报告撰写者预测，与家人或朋友、以及其他不属于新冠病毒高危易感群体的人结伴外出旅游的小型团体，将会很快获准出行。和规模较大的团体以”组团“方式搭乘公共交通工具长途出游相比，在短时间内制定计划、以自驾、骑摩托或自行车的方式前往相对偏僻和人迹罕至的地区，这种旅行很可能会更受欢迎。

价格压力



据调查报告预测，今年夏秋两季，那些以游客和商务人士为主要目标群体的城市酒店在住宿价格方面，有可能会承受极大压力；而其他住宿形式，以及素来瑞士本地常客入住率比例较高的乡村度假酒店，则不仅会有旺盛的订购需求，而且价格稳定。



瑞士已开始逐渐恢复常态，而且欧洲其他国家都很有可能从2020年第三季度起重新步入正轨。此次调查报告撰写者坚信，其他洲的旅游业，则要等到2021年年中才可能复苏。



他们认为，在未来三年之内，国际旅行都不会”合理恢复“。



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Keystone-SDA/ts

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