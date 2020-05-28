旅遊業未來形勢如何？ 5月17日，瑞士東部地區塞阿爾卑湖(Seealpsee)湖畔地一對徒步旅行者。 (Keystone)

聖加侖大學所進行的一項研究顯示，瑞士居民三五成群地以小團體形式在本國范圍內或者前往鄉村地區度假出遊，有時會遭遇諸多限制-這是瑞士旅遊業必須要適應的新的現實。



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移動出行和參與社交活動：在新冠病毒疫情瑞士旅游业被告知需适应疫情时代新的旅行习惯時代，這兩者皆不可取。因此，瑞士旅遊業，當屬首當其衝受到政府制定的封鎖隔離防疫措施以及其他相關限制規定影響的行業，“也將會是最後復工復市、恢復運營的行業之一，“調查報告的聯合撰寫者Christian Laesser和Thomas Bieger預測道。

靈活的旅遊價格體系，能夠有助於對瑞士居民的度假出行高峰期和本土旅遊業的設施使用率進行平衡。此外，據聖加侖大學於5月26日發布的調研報告稱，可在特定區域範圍內使用、其票面價值高於持有者實際支付的金額的有效旅遊代金券，可以有效促進旅遊需求。

據研究報告撰寫者預測，與家人或朋友、以及其他不屬於新冠病毒高危易感群體的人結伴外出旅遊的小型團體，將會很快獲准出行。和規模較大的團體以”組團“方式搭乘公共交通工具長途出遊相比，在短時間內製定計劃、以自駕、騎摩託或自行車的方式前往相對偏僻和人跡罕至的地區，這種旅行很可能會更受歡迎。

價格壓力

據調查報告預測，今年夏秋兩季，那些以遊客和商務人士為主要目標群體的城市酒店在住宿價格方面，有可能會承受極大壓力；而其他住宿形式，以及素來瑞士本地常客入住率比例較高的鄉村度假酒店，則不僅會有旺盛的訂購需求，而且價格穩定。

瑞士已開始逐漸恢復常態，而且歐洲其他國家都很有可能從2020年第三季度起重新步入正軌。此次調查報告撰寫者堅信，其他洲的旅遊業，則要等到2021年年中才可能複蘇。

他們認為，在未來三年之內，國際旅行都不會”合理恢復“。

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Keystone-SDA/ts

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