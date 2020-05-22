在瑞士，养老院由各州-而非联邦政府-监管。 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士数位专家呼吁国家应加强统筹协调，以保护身处养老院中的老年人免受未来全球性流行病的感染侵袭。瑞士纸媒报道称，因感染2019冠状病毒病死亡的患者，逾半数都源自养老院内部感染。



瑞士纸媒《每日导报》(Tages Anzeiger，德)外部链接经调查发现，因感染新冠病毒而死亡的患者群体中，53%亡者为在养老院居住的老年人。养老院中的新冠死亡病例数量因州而异，苏黎世州、巴塞尔城市半州和沃州通报的养老院新冠病毒感染死亡率至少达到了60%，日内瓦州则只有41%。



Neuer Inhalt newsletter subscription chiese 不要错过瑞士的热点新闻：现在就订阅我们的每周要闻。

鉴于只有为数不多的几个州详实统计了本地居民在感染新冠病毒后被转移入院治疗之后，最终在医院不治去世-而并非在养老院里离世的病例数据，因此，《每日导报》在报道中经推断得出结论：由于养老院内部感染新冠病毒导致死亡的比例，实际上可能比通报死亡率要更高。



据《每日导报》报道，查阅现有的统计数据，瑞士养老院内的新冠病毒感染死亡病例数，与瑞典和英国几近持平，因此，也招致许多批评。在瑞士全国80岁以上的高龄老年群体中，通报感染新冠病毒确诊病例为4065例，其中超过四分之一的高龄患者不幸离世，这也印证了2019冠状病毒病对老年人群体而言尤为凶险致命的观点。



瑞士全国养老院及疗养院联盟Curaviva(多语)外部链接投诉称，养老院和护理院普遍缺乏必要的防护装备物资。



瑞士老年医学学会(Swiss Geriatric Society，法、德)外部链接主席Andreas Stuck表示：“考虑到存在第二波新冠疫情来袭的可能性，目前，(瑞士)需要一种适用于所有老人院、并且制定相关明确规则的‘国家保护’理念。”他认为，这一理念应包括具体该如何对养老院内已感染新冠病毒的老人进行隔离的相关指南，为养老院工作人员进行该如何应对病毒的培训，以及针对传染病暴发管理确立明确的责任分工。



不过，州级医师协会(Association of Cantonal Physicians)主席Rudolf Hauri则告诫，要避免过激的本能反应。他表示：“在瑞士，妄议牺牲老年人是很不恰当的。”他认为，瑞士政府已采取了相关措施以保护新冠病毒高龄易感群体，而对那些身患慢性疾病或绝症的高龄老人来说，2019冠状病毒病可能并非唯一的致死原因。







swissinfo.ch/mga

Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活