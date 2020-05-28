疫情暴發前：沃州的一位祖母和她的兩個孫子。 (© Keystone / Gaetan Bally)

負責管理疫情危機的瑞士衛生部門表示，重新放開政策允許祖父母擁抱孫子孫女，但仍不建議他們看顧孫輩。這種矛盾使瑞士家庭感到不安，並凸顯了祖父母在瑞士的關鍵作用。

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在伯恩州，現年62歲的海蒂·克洛斯納·比格倫(Heidi Klossner Biglen)很高興聽說政府允許她再次擁抱孫子孫女。她和丈夫通常每個月抽兩天時間來看顧他們。這是祖孫二代近兩個月以來第一次見面，可謂有喜有憂，畢竟孩子們已經習慣了保持社交距離。

對於克洛斯納·比格倫而言，與孫子孫女在一起時，她有機會看著他們成長，並分享自己的生活經驗。她說：“我們之間可以相互學習。”



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自解封政策出實施以來，現年63歲的祖母芭芭拉·穆勒*(BarbaraMüller)已經照顧孫子一個多星期了。領導新冠疫情應對工作的官方代表丹尼爾·科赫(Daniel Koch)表示，祖父母可以再次擁抱孫輩。聞訊後，穆勒感到自己釋然了。

社會壓力迫使她停止看顧小孩。 “我認識很多祖父母，他們現在都無法照顧自己的孫子孫女。老人帶小孩基本成為禁忌，”她說。到處遊走一番後，她發現公共場所幾乎看不見老人帶小孩。

新冠疫情危機凸顯出瑞士祖父母具有很高的社會地位。在財務上，他們發揮著重要作用：祖父母提供的無償育兒服務，平均每年價值約為80億瑞郎(約合81.6億美元)。

有爭議的建議

擁抱是可以的，但最好別看顧小孩-科赫的建議成了國際新聞，招致不少批評。

瑞士政府的這一立場主要建立在一項研究(英)外部链接的基礎上，該研究表明，小孩咽喉部的病毒入侵位點很少。因此，很少有兒童感染新冠病毒。

瑞士聯邦公共衛生局告訴瑞士資訊swissinfo.ch，科赫希望為飽受分離之苦的祖父母與孫子女提供一絲安慰。他權衡了感染風險與祖父母所承受的心理壓力，得出以下結論：鑑於感染風險相對較低，擁抱動作合情合理。

衛生局一位發言人表示：“擁抱的時間不能太長，只能是短暫的身體接觸。”衛生局建議不要長時間看顧或探視小孩。並非所有國家都採取同樣的做法，世界各國的建議都有所不同。



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祖父母想念自己的孩子

“自疫情暴發以來，很多祖父母告訴我們，他們非常想念孫子孫女，”一家面向祖父母讀者群的雜誌(德)外部链接主編杰拉爾丁·卡普爾(Geraldine Capaul)說，該雜誌在一次採訪後首次發表了科赫的聲明。



“很多祖父母都會定期看顧孫子孫女，基本都是連續看顧幾天時間。而這種干預措施導致他們突然就見不到孩子們了。他們肯定很傷心。”卡普爾說。她指出，有些人寧願無視瑞士政府的政策，因為他們認為自己畢竟時日無多，不希望與與孫輩在一起的時間再打折扣。

瑞士政府並不清楚祖父母是否切實遵守“看孩子禁令”。社會學家弗朗索瓦·霍普林格(François Höpflinger 多語)外部链接告訴瑞士資訊swissinfo.ch，由於人們認為這種情況只是暫時的，因此截至目前，絕大多數的祖父母都遵循了這些建議。

霍普林格表示：“目前，隨著'封鎖'日漸解除，疫情存在很大的不確定性。人們能夠忍受短期的接觸禁令，但長期而言，這種政策會遇到抵制，尤其是來自身體健康和活躍的祖父母的抵制。”

霍普林格表示，近年來，歐洲的祖父母與孫子女之間的接觸越來越頻繁。然而，瑞士是一個特例，與孫輩同住的祖父母數量大幅減少。



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在富裕的瑞士，退休條件相對較好，因此，只有1.1%的家庭三代同堂。而日本為5.7%，中國為16.5%。與其他西歐和北歐國家一樣，一直以來瑞士老人和子女都有分開居住的習慣。霍普林格認為，瑞士人雖然普遍分開居住，但依然保持良好的關係-他稱之為“距離產生美感”。

一方面，這種生活方式有缺點，因為住在別處的祖父母會想念孫子孫女。但它也是瑞士的一個優點，相比之下，意大利的一項研究(意)外部链接發現，由於許多意大利家庭世代同堂居住，導致新冠肺炎的致死率非常高。

疫情對瑞士社會造成了強烈衝擊。它突出了家庭關係的重要性，也體現出親人之間無法相見而導致的心理傷害。當危機消退時，幾代人之間的關係很可能會變得更加緊密、更加團結。

* 受訪者採用化名





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