瑞士父母可以给孩子“随便”取名吗？

去年，共有8万名婴儿在瑞士出生，较前一年减少2.8%。 Keystone / Gaetan Bally

不久前，在德国一家医院出生了一个名叫叶海亚·辛瓦尔(Yahya Sinwar)的婴儿。医院公布新生儿名字后，引起公众一片哗然。要知道，叶海亚·辛瓦尔正是加沙地带哈马斯前领导人的名字。

4 分钟

相关内容

8月初，莱比锡大学医院的产科在Instagram上宣布了一名新生儿的诞生，他的父母给他取名为叶海亚·辛瓦尔(Yahya Sinwar)-正是去年秋天被以色列军队击毙的前哈马斯领导人的全名。辛瓦尔被视为2023年10月7日以色列大屠杀的主要策划者之一。这一消息经德国媒体报道后，又被多家国际媒体转载，迅速引发热议。人们对以这种方式给孩子取名的合法性发出质疑。

瑞士的规则是什么？

在瑞士，没有官方禁止使用的名字清单。根据《民事登记条例》第37c条第3款的规定，“民事登记官有权拒绝使用明显损害儿童利益的名字”。因此，每个个案都会由相关民事登记机构单独审批-这些机构有权驳回某个名字的使用。然而，父母可以通过向法院提起诉讼的方式对官方决定提出异议。

在正式拒绝一个名字之前，民政部门会先与父母进行沟通。根据多家民政部门和州政府的反馈，大多数情况下，他们都能同父母达成共识。“解决方案之一是将有争议的名字定为第二个名字，”卢塞恩市民政局负责人Madlen Brunner解释道，“比如，我们曾经有过接受‘飓风’(Hurricane)作为第二个名字的个案。”

鲜有拒绝

父母起的名字被官方否决-这种情况其实非常罕见。伯尔尼州人口办公室指出，每年最多只有几起孤立个案。自2024年1月1日起，该州仅有一例新生儿名字被否决的案例。

卢塞恩市的情况也类似，当地民政局很少会反驳新生儿父母的取名决定。上一起司法先例可追溯至20世纪90年代初，当时一对夫妇希望将孩子命名为“Schmucki”-即母亲的娘家姓。联邦法院最终驳回了父母的请求。

巴塞尔城市半州司法与安全部注意到，特殊名字的申请数量有所增加，但是“问题案例”仍属罕见。

拒绝一个名字的原因

巴塞尔当局指出，最常见的问题情况是新生儿名字与知名品牌“撞车”。在这种情况下，民政部门会与父母进行商讨。有时，父母可以提供“名字有其文化依据”的证明-比如，这个名字在世界其他地区较为常见。

伯尔尼州人口办公室强调，不可用公认的女性名字来命名男孩，反之亦然。包含数字或特殊字符的组合-如“M1l@”-也不被允许。

另一个常见的名字被拒理由是：父母一方的姓氏被选作孩子的名字，例如上文提到的Schmucki的例子。瑞士法律不允许孩子使用双姓。

“在巴西常用的名字’Junior’也经常引发争论。”苏黎世州民事登记处负责人Markus Stoll举例道。

话虽如此，如今在取名方面，民政部门比过去还是要灵活得多。