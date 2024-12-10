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夜间牛铃扰民瑞士法院应接不暇

围绕夜间牛铃声的诉讼纠纷让瑞士法院忙得不可开交。
围绕夜间牛铃声的诉讼纠纷让瑞士法院忙得不可开交。 Keystone-SDA

瑞士人“好静”，附近农场的奶牛挂着牛铃彻夜摇不停，惹得弗里堡州的两位土地所有人不胜其烦。然而，联邦法院驳回了两人希望在夜间取下牛铃的诉讼请求。

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这两位土地所有人向民事法院提起诉讼，要求邻近牧场在夜间10点到早晨7点间取下其佩戴在牛群身上的牛铃。他们对噪音进行了详细记录和测量。

民事法院部分支持了他们的请求，但弗里堡州法院却驳回了该判决。州法院将案件发回民事法庭，要求其准备相应的噪音报告，并拒绝采取预防措施。联邦法院于周四(12月5日)公布了上述最终裁决。

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初步裁决无误

在瑞士最高法院的审理过程中，牛铃反对方试图让州政府下令采取预防干预措施。具体而言，他们希望牛铃在夜间可以摘下。

不过，这个愿望不会实现了。联邦法院认为，州法院并未侵犯上诉人发表意见的权利，并正确评估了其提交的“私人噪音报告”。因此，拒绝采取预防措施的决定无可非议。

上述最终裁决公布后，由律师代理的两位土地所有人须向联邦法院支付4,000瑞郎(约合人民币33’100元)的诉讼费用。

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