抓捕马杜罗、美国科技主导地位与疫苗接种建议

上周六(1月3日)，在委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗被抓捕并送往美国后，智利圣地亚哥的委内瑞拉民众欢呼庆祝。 keystone

欢迎来到我们的《瑞士媒体里的美国》栏目。每逢周四，我们都会回顾瑞士媒体如何报道并评论美国三大焦点议题-政治、财经与科学。

11 分钟

上周末委内瑞拉铁腕领导人尼古拉斯·马杜罗(Nicolás Maduro)在加拉加斯被美国武装部队抓捕，并押送至纽约。他已被美国检方以多项罪名起诉，其中包括涉毒恐怖主义等。瑞士各大报章总体上对这一结果持肯定态度，他们都认为马杜罗的下台对委内瑞拉而言有积极意义，但对于采取何种手段实现这一结果则显得不那么确定。

1月5日，在被押送至纽约联邦法院途中的尼古拉斯·马杜罗及妻子西莉亚·弗洛雷斯(Cilia Flores)抵达华尔街直升机停机坪。 Keystone

美国于上周六(1月3日)主导的突袭行动推翻了委内瑞拉独裁者尼古拉斯·马杜罗，这一事件究竟有多重要？对日内瓦的《时报》(Le Temps)而言，答案十分明确：这是“可能改变世界进程的戏剧性转折点”。

《时报》在周一(1月5日)发表的社论中写道：“这不仅关系到这个南美国家的命运，更牵扯到全球地缘政治格局。唐纳德·特朗普正在将美国和全世界拖入一个新的新殖民时代-在这个时代，俄罗斯和中国将不再顾忌是否使用武力来捍卫各自的势力范围。”

该报语气阴郁地总结道，对特朗普而言，委内瑞拉或许只是开始：“谁又能保证，他明天不会去征服格陵兰、古巴或者哥伦比亚？”

《新苏黎世报》注意到，国际法专家和美国政界人士对这次突袭提出了批评，甚至一些共和党人也指责特朗普未事先征询国会意见。该报写道：“从法律形式的角度来看，这些指控或许是成立的。但从道义角度来看，必须承认，这次行动带来的收益很可能远远大于其代价。”不过文章也强调，“要实现民主回归，仍有大量工作要做”。

《一瞥报》(Blick)同样态度矛盾。该报写道：“这个世界少了一名独裁者。尼古拉斯·马杜罗以残暴、腐败和肆无忌惮的方式统治委内瑞拉。为了维持权力，他从不避讳对本国人民使用暴力。他的下台……对许多委内瑞拉人来说是一种解放。”因此，《一瞥报》认为，加拉加斯的政变“看似一次成功”，但“却留下苦涩的余味。特朗普对委内瑞拉军事和政府目标的打击，清楚表明了他对国际法和领土完整的看法：毫不在意”。

在《一瞥报》看来，特朗普的军事行动“在乎的更多是权力利益，而不是道义-这标志着美帝国主义的回归”。

瑞士德语区公共广播电视台SRF则强调了石油富集的委内瑞拉所涉及的经济利益，同时指出，这次军事打击已在华盛顿引发政治危机。SRF分析称：“在外交政策层面存在局势失控升级的风险，而在国内层面，作为一名曾承诺避免军事冒险的‘美国优先’总统，特朗普正面临严重的信誉损失。如果冲突持续、美国士兵受伤，压力很可能会进一步加大。”

SRF还报道，民主党人指责特朗普故意挑起冲突，以转移公众对国内问题的注意力，例如不断上涨的生活成本或爱泼斯坦文件。报道指出：“特朗普宣称这是迈向更多秩序的一步，但在一个即将迎来中期选举的重要年份，此举在华盛顿引发的，首先是政治动荡。”

2025年9月，人们在加州苹果园区试用新产品。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

人工智能(AI)热潮正在推动美国科技企业持续走强，并将它们推上全球市值最高上市公司榜单的前列。

根据安永(EY)咨询公司的一项研究，去年年底，芯片制造商英伟达(Nvidia)的市值逾4.5万亿美元(约合人民币31.49万亿元)，超过长期领跑者苹果公司(Apple)，后者市值约为4万亿美元(约合人民币27.99万亿元)。

《每日导报》周三(1月7日)援引的这项研究显示，截至2025年12月31日，仅英伟达一家的市值就几乎相当于德国DAX指数中全部40家公司市值总和的两倍，后者合计约为2.5万亿美元(约合人民币17.49万亿元)。《每日导报》指出：“英伟达的芯片系统已成为AI软件的关键技术，这家备受追捧的企业被视为衡量人工智能产业发展状况的风向标。”

排行榜中接下来的位置同样被美国科技巨头占据：谷歌(Google)母公司Alphabet以接近3.8万亿美元(约合人民币26.59万亿元)的市值位居第三，领先于微软(Microsoft)和亚马逊(Amazon)。

安永管理委员会主席亨里克·阿勒斯(Henrik Ahlers)表示：“2025年，人工智能主导了全球股票市场。围绕新AI应用和商业模式的热情，推动全球股价大幅上涨。不过，主要受益者集中在美国和亚洲。”

美国企业依然在资本市场占据主导地位。安永数据显示，全球市值最高的100家公司中，有60家总部位于美国；前十名中，美国公司占据8席，仅第八位的沙特阿美(Aramco)和第十位的台湾芯片制造商台积电(TSMC)打破了这一垄断格局。

瑞士共有三家公司跻身全球前100强，分别是罗氏(Roche)、诺华(Novartis)和雀巢(Nestlé)。

特朗普说，应该只对“11种最严重、最危险的疾病”建议疫苗接种。 Keystone / Christian Beutler

周一(1月5日)，美国削减了建议所有儿童接种的疫苗数量。公共卫生专家警告称，此举可能导致本可预防的住院病例甚至死亡的增加。

苏黎世《每日导报》周二报道：“美国卫生部长小罗伯特·F·肯尼迪(Robert F Kennedy Jr)以批评疫苗立场著称。而美国总统唐纳德·特朗普领导的政府如今建议儿童接种的疫苗数量已明显少于以往。”

特朗普周一在其Truth Social平台上宣布，新的疫苗接种建议将仅针对“11种最严重、最危险的疾病”。他同时表示：“如果家长愿意，仍然可以选择让孩子接种所有疫苗，而且相关费用仍将由保险承担。”

《每日导报》提到，特朗普还发布了一张配图，“对欧洲表达了难得的赞美”：图中一名欧洲婴儿周围只有11支注射器，而一名表情沮丧的美国婴儿周围则环绕着72支注射器。

瑞士公共广播电视台SRF表示，美国目前不再普遍推荐的疫苗包括轮状病毒、甲型肝炎、乙型肝炎、呼吸道合胞病毒(RSV)、脑膜炎球菌B型以及脑膜炎球菌ACWY型疫苗。

SRF提到，美国儿科学会(AAP)批评缩减后的疫苗接种建议“危险且没有必要”，他们表示：“美国不是丹麦，没有理由将丹麦的免疫接种计划强加给美国家庭。”该学会指出，这两国在疾病风险和医疗体系方面“存在显著差异”。

下一期《瑞士媒体里的美国》将于1月15日星期四发布。

如有任何意见或反馈，请发送邮件至chinese@swissinfo.ch

相关内容