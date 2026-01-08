Detención de Nicolás Maduro, dominio tecnológico de EE. UU. y nuevas recomendaciones de vacunación

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre los acontecimientos en Estados Unidos. Cada miércoles analizo cómo los medios suizos han informado y reaccionado a tres grandes temas en EE. UU.: política, finanzas y ciencia.

El líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por las fuerzas armadas de Estados Unidos en Caracas durante el fin de semana y trasladado a Nueva York. Ha sido imputado por fiscales estadounidenses por varios cargos, entre ellos narcoterrorismo. Los periódicos suizos, en general, vieron con buenos ojos el resultado y consideran que la salida de Maduro es positiva para Venezuela, aunque mostraron sus dudas sobre los métodos utilizados.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street el 5 de enero durante su traslado al tribunal federal de Nueva York. Keystone

¿Qué importancia tiene el derrocamiento del dictador venezolano Nicolás Maduro en una operación liderada por Estados Unidos el sábado? Para Le Temps de Ginebra está claro: se trata de un «punto de inflexión potencialmente dramático en el curso del mundo».

«No solo está en juego el destino de este país sudamericano, sino toda la geopolítica mundial», escribió Le Temps en un editorial el lunes. «Donald Trump está sumergiendo a Estados Unidos y al mundo en una nueva era neocolonial, una era en la que Rusia y China ya no tendrán reparos en defender sus propias esferas de influencia, incluso si eso implica el uso de la fuerza».

Es más, con Venezuela Trump quizá solo esté empezando, concluía el diario de forma ominosa. «¿Quién puede decir que mañana no conquistará Groenlandia, Cuba y Colombia?».

Neue Zürcher Zeitung (NZZ) señaló que expertos en derecho internacional y políticos estadounidenses estaban criticando la operación. Incluso algunos republicanos acusaron a Trump de no haber consultado al Congreso. «Desde un punto de vista jurídico formal, estas acusaciones probablemente sean correctas. Pero desde un punto de vista moral […], hay que decir que los beneficios probablemente superan con creces los costes de la operación», escribió. No obstante, añadió que «queda trabajo por hacer para volver a la democracia».

Blick también se mostró ambivalente. «El mundo tiene un dictador menos. Nicolás Maduro gobernó Venezuela de forma brutal, corrupta y despiadada. Para mantenerse en el poder, nunca rehuyó la violencia contra su propio pueblo. Su salida […] es una liberación para muchos venezolanos». El golpe en Caracas parece, por tanto, un éxito, escribió, «pero deja un regusto amargo. Con su ataque contra objetivos militares y gubernamentales venezolanos, Trump ha demostrado lo que piensa del derecho internacional y de la integridad territorial: nada».

Para Blick, el ataque militar de Trump tiene «menos que ver con la moral que con intereses de poder: marca el regreso del imperialismo estadounidense».

La radiotelevisión pública suiza SRF destacó los intereses económicos en la Venezuela rica en petróleo, pero señaló que el ataque había desencadenado una crisis política en Washington. «En política exterior, existe la amenaza de una escalada incontrolable. En el plano interno, Trump se arriesga a una pérdida masiva de credibilidad como presidente del ‘America First’, que quería evitar aventuras militares. Si el conflicto se prolonga y resultan heridos soldados estadounidenses, es probable que la presión aumente aún más».

SRF informó de que los demócratas acusaban a Trump de provocar deliberadamente el conflicto para desviar la atención de problemas internos como el aumento del coste de la vida o los archivos Epstein. «Lo que Trump presenta como un paso hacia un mayor orden ha provocado, sobre todo, una cosa en Washington al inicio de un año importante con elecciones de mitad de mandato: agitación política».

(Fuentes: SRFEnlace externo (alemán), Le TempsEnlace externo (francia), BlickEnlace externo (alemán), NZZEnlace externo (alemán, con suscripción), Tages-Anzeiger editorialEnlace externo (alemán, con suscripción)

Examinando nuevos productos en Apple Park, California, en septiembre de 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

El auge de la inteligencia artificial (IA) está impulsando a las empresas tecnológicas estadounidenses y colocándolas en la cima de la lista de las compañías cotizadas más valiosas del mundo.

A finales del año pasado, el fabricante de chips Nvidia, con una capitalización de mercado de más de 4,5 billones de dólares (3,5 billones de francos suizos), había superado al líder de larga data Apple, que contaba con una capitalización de alrededor de 4 billones de dólares. Así lo muestra un estudio de la consultora EY.

Según el estudio, citado el miércoles por el Tages-Anzeiger, a 31 de diciembre de 2025, solo Nvidia valía casi el doble que las 40 empresas del índice DAX alemán combinadas, que sumaban 2,5 billones de dólares. «Los sistemas de chips de Nvidia se han convertido en una tecnología clave para el software con IA, y la empresa, muy promocionada, se considera un referente del estado del sector de la IA», escribió el Tages-Anzeiger.

Los siguientes puestos en el ranking también están ocupados por gigantes tecnológicos estadounidenses: la empresa matriz de Google, Alphabet, ocupa el tercer lugar con una capitalización de mercado de poco menos de 3,8 billones de dólares, por delante de Microsoft y Amazon.

«El año 2025 estuvo dominado por la inteligencia artificial en los mercados bursátiles mundiales», dijo Henrik Ahlers, presidente del consejo de dirección de EY. «La euforia en torno a las nuevas aplicaciones y modelos de negocio de IA ha provocado fuertes ganancias en los precios de las acciones en todo el mundo. Sin embargo, los beneficiarios se encuentran principalmente en EE. UU. y Asia».

Las empresas estadounidenses, en particular, continúan dominando los mercados bursátiles. Según EY, 60 de las 100 compañías más valiosas del mundo tienen sede en Estados Unidos. Hay ocho empresas estadounidenses entre las diez primeras: solo la petrolera Saudi Aramco, en octavo lugar, y el fabricante taiwanés de chips TSMC, en décimo, rompen esta dominancia.

Suiza cuenta con tres empresas en el top 100: Roche, Novartis y Nestlé.

(Fuente: Tages-AnzeigerEnlace externo (alemán, con suscripción)

La recomendación de vacunación solo debería aplicarse a «las 11 enfermedades más graves y peligrosas», afirmó Trump. Keystone / Christian Beutler

El lunes, Estados Unidos redujo el número de vacunas que recomienda para cada niño, una medida que los expertos en salud pública advierten que podría provocar hospitalizaciones y muertes prevenibles.

«El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., es conocido por ser crítico con las vacunas. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ahora recomienda muchas menos vacunas para los niños que antes», informó el Tages-Anzeiger de Zúrich el martes.

La recomendación de vacunación debería aplicarse solo a las “11 enfermedades más graves y peligrosas”, anunció Trump el lunes en su plataforma Truth Social. “Los padres todavía pueden optar por vacunar a sus hijos con todas las vacunas si así lo desean, y seguirán estando cubiertos por el seguro médico”.

El Tages-Anzeiger señaló que Trump también había publicado un gráfico “con un elogio inusual a Europa”: un bebé europeo rodeado de 11 jeringas y un bebé estadounidense de aspecto triste rodeado de 72 jeringas.

La radiotelevisión pública suiza SRF indicó que las vacunas que ya no se recomiendan de manera general en EE. UU. incluyen las del rotavirus, hepatitis A, hepatitis B, infecciones por RSV, meningococo B y meningococo ACWY.

SRF señaló que la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) había criticado las nuevas recomendaciones reducidas como “peligrosas e innecesarias”. “Estados Unidos no es Dinamarca, y no hay razón para imponer el calendario de inmunización danés a las familias estadounidenses”, afirmó la AAP. Los riesgos de enfermedad y los sistemas de salud de ambos países difieren “significativamente”, añadió.

(Fuentes: SRFEnlace externo, 24 heuresEnlace externo (alemán, francés), Tages-Anzeiger Enlace externo(alemán, con suscripción), Centers for Disease Control and PreventionEnlace externo (CDC))

La próxima edición de «Perspectivas suizas sobre noticias de EE. UU.» se publicará el miércoles 15 de enero. ¡Nos vemos entonces!

Si tiene algún comentario o sugerencia, envíe un correo a english@swissinfo.ch.

Traducido del inglés con ayuda de inteligencia artificial por José Kress.

