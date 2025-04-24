日内瓦机场拟引入人脸识别技术

瑞士法语区公共广播电视台RTS日前报道，日内瓦国际机场计划引入人脸识别技术，以优化旅客通行流程并提升安全性。该项目目前尚待联邦政府批准。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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“乘客的脸将成为登机牌，”机场技术总监马西莫·真蒂莱(Massimo Gentile)4月20日在法语电视节目《焦点》(Mise au Point)中如此总结道。他解释说：“旅客抵达机场后，首先要在一个交互点前完成登记。”
根据真蒂莱的说法，“自此之后，旅客的生物识别图像可以用于机场内所有需要出示登机牌或身份证件的通道”。他指出：“这些数据非常可靠，比人工识别更可靠，确实可以提高安全性。”
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中国的人工智能监管模式引发瑞士关注
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人工智能带来的风险日益加剧，人工智能监管制度的建立也愈发迫在眉睫。中国政府在人工智能使用方面的严苛规定却形成了一套独特的监管体系。目前，瑞士不仅对中国表示关注，而且力求在全球人工智能竞争中为东西方之间的沟通作出贡献。
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他还表示，机场目前已配备相关设备。但他强调，在获得正式授权之前，生物识别系统尚未启用。
据RTS透露，全国所有机场均参与该项目。不过，《民用航空法》的修订预计最早也要到2026年底才能完成。在节目中，RTS还回顾了瑞士联邦铁路公司(SBB CFF FFS)于2023年提出的类似项目，当时曾引发巨大争议。
在欧洲，尤其是瑞士和欧盟国家，公众对人脸识别技术普遍持谨慎甚至反对的态度。人们担心该技术可能导致大规模监控、侵犯个人隐私权以及歧视性执法等问题。欧盟在2021年提出的《人工智能法案》草案中，明确建议限制公共场所的人脸识别技术使用，欧洲议会甚至呼吁全面禁止该技术。此外，欧洲数据保护机构也呼吁禁止在公共场所使用远程生物识别监控技术 。
相比之下，中国公众对人脸识别技术的接受度更高，主要因其带来的便利性和安全感。该技术已广泛应用于支付、交通、住宅管理等领域，成为日常生活的一部分。尽管如此，近年来也出现了对隐私保护的关注。2021年《新京报》的一项调查显示，约75%的受访者对人脸识别技术表示担忧，87%的人反对在商业场所使用该技术。对此，中国政府于2025年3月发布了新的规定，强调不得强制个人使用人脸识别进行身份验证，并要求私企在收集人脸数据前获得用户同意。
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爱因斯坦效应太空实测，瑞士高精度仪器助力探索
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4月21日，欧洲空间局(ESA)将一组原子钟送入太空。它将被接驳在国际空间站(ISS)上，用以测试重力对时间流逝的影响。瑞士也参与了这项“空间原子钟组”(ACES)计划的研发。
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瑞士人口到2055年或达1050万
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据联邦统计局(FSO)的最新预测，瑞士人口预计到2055年将增至1050万，这主要是由移民推动。
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瑞士洗钱与恋童案增多
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瑞士联邦警察局(Fedpol)发布的2024年度报告显示，瑞士去年疑似洗钱案件、针对公务人员的威胁报告以及恋童犯罪案件数量均有所上升，部分类别增长幅度显著。
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瑞士外长访问日本和中国
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瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)本周对日本和中国进行正式访问。在中国，他将重点就双边关系、经济挑战以及当前地缘政治问题展开会谈。
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巴塞尔大麻研究显示吸食者心理健康得到改善
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在瑞士西北部城市巴塞尔进行的合法娱乐用大麻研究“大麻关怀”(Weedcare)运行两年后，该研究获得了积极的评价。这个实验旨在评估规范化的娱乐用大麻供应的效益，而官方表示，300名参与者的心理健康状况都有所改善，上瘾行为也得到了缓解。
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国际特赦组织在伯尔尼设立香港流亡办公室
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国际特赦组织(Amnesty International)在瑞士首都伯尔尼设立了一个香港流亡办公室。
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可可价格飙升冲击瑞士巧克力业
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去年瑞士巧克力销售几乎没有增长，业内称出口水平“令人担忧”。这发生在可可价格不断攀升以及监管压力日益加剧之际，使得行业前景蒙上阴影。
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瑞士全国严阵以待，应对复活节出行高峰
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瑞士联邦道路局(Astra)预计，复活节假期间南北向交通主轴将出现严重交通拥堵。由于大量拖挂式房车南下，瑞士高原地区的一些辅路也将迎来车流高峰。
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瑞士六分之一住宅面临自然灾害威胁
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苏黎世州立银行(ZKB)的一项最新研究显示，瑞士每六栋住宅中就有一栋位于受自然灾害威胁区域。
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心理学家发现伴侣分手早有先兆
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“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”但事实并不一定。由伯尔尼大学参与的一项针对情感关系的研究发现，所有分道扬镳的伴侣都经历了类似的感情降温，冰点来临时感情破裂难以避免。
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瑞士机场获准使用人脸识别技术
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瑞士机场及航空公司获准对乘客进行人脸识别。政府希望允许在乘客办理相关手续时使用生物识别数据。
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3D人脸生物识别技术向信息窃取发起挑战
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在当代，遭遇信息欺诈的概率要高于光天化日下被盗被窃。为更好地保障数据安全，来自沃州的企业OneVisage开发了一套可借助普通的智能手机使用的3D人脸生物识别系统。
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