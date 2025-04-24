日内瓦机场拟引入人脸识别技术

日内瓦机场拟引入人脸识别技术提升通关效率。 Keystone-SDA

瑞士法语区公共广播电视台RTS日前报道，日内瓦国际机场计划引入人脸识别技术，以优化旅客通行流程并提升安全性。该项目目前尚待联邦政府批准。

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“乘客的脸将成为登机牌，”机场技术总监马西莫·真蒂莱(Massimo Gentile)4月20日在法语电视节目《焦点》(Mise au Point)中如此总结道。他解释说：“旅客抵达机场后，首先要在一个交互点前完成登记。”

根据真蒂莱的说法，“自此之后，旅客的生物识别图像可以用于机场内所有需要出示登机牌或身份证件的通道”。他指出：“这些数据非常可靠，比人工识别更可靠，确实可以提高安全性。”

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他还表示，机场目前已配备相关设备。但他强调，在获得正式授权之前，生物识别系统尚未启用。

据RTS透露，全国所有机场均参与该项目。不过，《民用航空法》的修订预计最早也要到2026年底才能完成。在节目中，RTS还回顾了瑞士联邦铁路公司(SBB CFF FFS)于2023年提出的类似项目，当时曾引发巨大争议。

人脸识别：欧洲与中国的态度 在欧洲，尤其是瑞士和欧盟国家，公众对人脸识别技术普遍持谨慎甚至反对的态度。人们担心该技术可能导致大规模监控、侵犯个人隐私权以及歧视性执法等问题。欧盟在2021年提出的《人工智能法案》草案中，明确建议限制公共场所的人脸识别技术使用，欧洲议会甚至呼吁全面禁止该技术。此外，欧洲数据保护机构也呼吁禁止在公共场所使用远程生物识别监控技术 。 相比之下，中国公众对人脸识别技术的接受度更高，主要因其带来的便利性和安全感。该技术已广泛应用于支付、交通、住宅管理等领域，成为日常生活的一部分。尽管如此，近年来也出现了对隐私保护的关注。2021年《新京报》的一项调查显示，约75%的受访者对人脸识别技术表示担忧，87%的人反对在商业场所使用该技术。对此，中国政府于2025年3月发布了新的规定，强调不得强制个人使用人脸识别进行身份验证，并要求私企在收集人脸数据前获得用户同意。