新闻

最新调研：志愿服务能提升幸福感

调研发现，志愿服务能提升你自身的幸福感。 Keystone-SDA

志愿服务对心理健康具有积极的影响。根据在瑞士、德国和奥地利进行的一项调研，人们在助人为乐的同时，也是在强化自己的内心力量。

此内容发布于
3 分钟
Keystone-SDA
根据民调机构Marketagent于8月19日发布的这一具代表性的调研，志愿服务者比普通人更快乐、更乐观，也更具韧性-因为“行善”与其自身的幸福感紧密相连。调研显示，78%的社会参与者对自己的生活表示满意，远高于整体人口65%的平均水平。

认为生活“有意义且充实”的人在整体人口中占比57%，但在志愿者中占比却高达70%。大约三分之二参与社会工作的人表示，他们的社会志愿活动为其生活增添了更深层的意义。

他们应对压力与人生困境的能力也显著提升。几乎70%的志愿者对自我的评价为“具备韧性”，而整体人口的这一比例仅为55%。

更快乐、更乐观

在接受调研的志愿者中，近八成称自己“通常感到快乐”，而整体人口这一比例仅为60%。近三分之二的志愿者结识了新朋友、学到了新技能。

除了心理健康得到改善，社会参与者还展现出其他特征。例如调研还发现，72%的志愿者自认为乐观，而整体人口仅为57%；约44%的志愿者是外向性格，而整体人口中只有约三分之一认为自己“外向”。

社会参与还与身体状况相关：调研显示，逾半数的志愿者有着积极的生活方式，也经常运动，而整体人口中这一比例为40%。

本次调研于3月18日-4月2日之间进行，3143名年龄介于18-75岁的民众参与了问卷调查，其中瑞士有1010人参与。

在中国，志愿服务同样被证实对心理健康有积极作用。无论是重大自然灾害后的救援行动，还是社区日常的养老助残服务，志愿者都发挥着不可替代的作用。

与瑞士等欧洲国家的调研结果相呼应，中国学界和社会组织的研究结果也显示：大学生在参与志愿服务后，其主观幸福感显著提升外部链接；基于大规模样本的另一项研究也表明，成年志愿者的幸福感水平与其参与频率呈正相关外部链接。志愿服务不仅有助于帮助他人，也能增强社会联系感和归属感，从而实现“双向受益”。

如今，越来越多的中国年轻人正通过支教、环保、公益等活动寻找“生活的意义”。他们不仅在帮助他人时体验到满足感，也在这种经历中收获自我成长。

