Voluntariado aumenta bem-estar

O trabalho voluntário pode ter um efeito positivo na saúde mental. De acordo com uma pesquisa realizada na Suíça, Alemanha e Áustria, as pessoas que se voluntariam para ajudar os outros também se fortalecem.
As pessoas que se voluntariam são mais felizes, mais otimistas e mais resistentes do que a média das pessoas, porque fazer o bem está intimamente ligado ao seu próprio bem-estar, de acordo com uma pesquisa representativa publicada na terça-feira pelo instituto de pesquisa de opinião Marketagent. De acordo com a pesquisa, 78% das pessoas socialmente engajadas estão satisfeitas com suas vidas. Isso as coloca bem acima da média da população, que é de 65%.
Enquanto 57% da população como um todo considera suas vidas significativas e gratificantes, o número de pessoas envolvidas em trabalho voluntário é surpreendentemente maior, 70%. Cerca de dois terços das pessoas envolvidas em trabalho social confirmaram que suas atividades sociais deram um significado mais profundo às suas vidas.
A capacidade de lidar com o estresse e com situações difíceis da vida também aumentou. Quase 70% dos entrevistados se descreveram como resilientes, em comparação com a média da população de 55%.
Mais felizes e mais otimistas
Quase oito em cada dez voluntários entrevistados se descreveram como felizes em geral, em comparação com seis em cada dez da população como um todo. Quase dois terços de todos os voluntários fizeram novos amigos e desenvolveram novas habilidades.
Além da melhor saúde mental, as pessoas socialmente engajadas compartilham outras características. Por exemplo, 72% delas são otimistas (população total: 57%), de acordo com o relatório. Cerca de 44% são extrovertidos. Em contraste, apenas cerca de um terço da população como um todo se descreve como extrovertida.
O engajamento social também está relacionado à condição física. De acordo com o estudo, mais da metade das pessoas socialmente engajadas leva um estilo de vida ativo, com muitos exercícios e esportes, enquanto o número médio é de 40%.
Para a pesquisa, 3.143 pessoas com idade entre 18 e 75 anos foram questionadas de 18 de março a 2 de abril. Na Suíça, 1.010 pessoas participaram da pesquisa.
