洛桑酒店管理学院新设餐饮培训项目
洛桑酒店管理学院(The Hotel School of Lausanne, EHL)将推出新项目：烹饪艺术与餐厅管理(culinary arts and restaurant management)副学士学位(Associate Degree)。
新开设的课程主要应对目前该领域的人才短缺，并为年轻人提供包括、但不限于烹饪技术的全方位培训。
洛桑酒店管理学院高管Patrick Ogheard在接受瑞士法语电视台RTS采访时表示，该项目旨在吸引年轻人投身该行业，并“点燃他们的热情”。课程将为他们提供“成为主厨、餐厅经理或开创自己事业的技能”。课程设置将涵盖餐饮业的方方面面，并涉及财务、市场营销、沟通能力、人力资源管理及客户管理的相关知识。
副学士学位是一种为期两年的高等教育初级学位，主要由社区学院或技术学院提供。它相当于大学本科的前两年课程，旨在为学生提供职业技能培训或作为转入四年制大学攻读学士学位的桥梁。
学位学习内容：
副学士学位课程主要注重基础知识和实践技能，为学生提供扎实的学术基础和就业技能。课程内容通常包括：通识教育课程：如数学、英语、社会科学；专业技能培训：如技术操作或职业发展；选修课，帮助学生探索兴趣领域。
学制与学位类别：
通常全日制学习两年，主要有文科副学士(Associate of Arts, AA)、理学副学士(Associate of Science, AS)和应用科学副学士(Associate of Applied Science, AAS)等。
中国大陆情况：
中国大陆教育体系目前并没有副学士学位。2013年起，中国教育部开放认证美国副学士学位认证流程，并陆续开放港澳台与海外副学士学位认证资格，大陆境外或海外的副学士学位毕业生可凭认证资格在大陆地区继续深造或就业。
2020年，教育部表示计划修订《中华人民共和国学位条例》，并就是否设置副学士学位进一步广泛听取意见。条例修订已列入该届全国人大立法五年规划。将来，副学士学位在大陆或有望设置。
该课程面向持有高中及学士学位的年轻人，为其两年，学费为6.9万瑞郎(约合人民币60万元)。首批招生人数为20人，此后将每年招收两届学生，每届最多40人。
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