洛桑酒店管理学院新设餐饮培训项目

副学士学位是一种为期两年的高等教育初级学位，主要由社区学院或技术学院提供。它相当于大学本科的前两年课程，旨在为学生提供职业技能培训或作为转入四年制大学攻读学士学位的桥梁。

学位学习内容：

副学士学位课程主要注重基础知识和实践技能，为学生提供扎实的学术基础和就业技能。课程内容通常包括：通识教育课程：如数学、英语、社会科学；专业技能培训：如技术操作或职业发展；选修课，帮助学生探索兴趣领域。

学制与学位类别：

通常全日制学习两年，主要有文科副学士(Associate of Arts, AA)、理学副学士(Associate of Science, AS)和应用科学副学士(Associate of Applied Science, AAS)等。

中国大陆情况：

中国大陆教育体系目前并没有副学士学位。2013年起，中国教育部开放认证美国副学士学位认证流程，并陆续开放港澳台与海外副学士学位认证资格，大陆境外或海外的副学士学位毕业生可凭认证资格在大陆地区继续深造或就业。



2020年，教育部表示计划修订《中华人民共和国学位条例》，并就是否设置副学士学位进一步广泛听取意见。条例修订已列入该届全国人大立法五年规划。将来，副学士学位在大陆或有望设置。