The Swiss voice in the world since 1935
登录
新闻

瑞士人对欧洲的认同感低于邻国

瑞士人认同国家身份胜于欧洲身份。
瑞士人认同国家身份胜于欧洲身份。 Keystone-SDA

一项最新调研显示，大多数瑞士人首先将自己视为瑞士人。根据市场调研机构舆观(YouGov)瑞士分部的调研，只有4%的瑞士人表示自己首先是欧洲人。

此内容发布于
3 分钟
Keystone-SDA
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

此次调研显示，69%的受访者称自己是“瑞士人而非欧洲人”。大约21%的人认为自己既是瑞士人也是欧洲人。而在年长群体中，这种双重身份认同更为常见：60岁以上人群中，有31%表示自己既是瑞士人也是欧洲人；而在15-29岁群体中，仅有13%这么认为。年轻受访者更倾向于认为自己首先是瑞士人(75%)，而年长者中持这种看法的比例为64%。

邻国情况则有所不同。在德国，47%的受访者将自己首先视为德国人，11%认为自己是欧洲人，超过三分之一(35%)的人则认为两种身份同等重要。

在奥地利，49%的受访者更倾向于认同奥地利人身份，19%觉得自己首先是欧洲人，28%则表示国家和欧洲身份同等重要。

这项调研在2025年1-5月间以在线方式进行，访问了德国的2283人、奥地利的1000人和瑞士的1245人。结果已根据年龄、性别和地区进行加权，具有各自国家常住人口的代表性。

瑞士人对欧洲身份认同感偏低，背后有多重历史与现实因素的交织。

瑞士自1815年《维也纳会议》起就确立“永久中立国”地位，中立政策不仅是对外战略，更成为瑞士国家认同的核心组成。中立已是瑞士身份的一部分，其目标是确保国家安全与独立。该立场削弱了对“欧洲一体化”理念的心理归属。

瑞士虽然与欧盟虽有深度合作，但出于对瑞士主权和人员自由流动协议(欧盟赖以建立的四大基本自由之一)的担忧，瑞欧双边框架协议的谈判屡屡受挫。

近年来右翼民粹主义在瑞士不断壮大，瑞士人民党(SVP/UDC)持续强调“保持瑞士独立”“拒绝欧盟干预”的政治口号，并通过一系列公投将“远离欧洲”诉求推向舆论主流。

瑞士和欧盟之间“爱恨交织”的关系恐怕很难在短时间内发生质的变化。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
32
53 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
12
13 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

瑞士酒店业刚度过一个创纪录的冬季。

相关内容

瑞士酒店业创下冬季留宿纪录

此内容发布于 刚过去的这个冬季成为瑞士酒店业史上表现最佳的一个冬季，去年11月至今年4月底共登记了1850万留宿夜数。

更多阅览 瑞士酒店业创下冬季留宿纪录
瑞银经济学家上调2025年瑞士的经济增长预期。

相关内容

瑞银经济学家上调2025年经济增长预期

此内容发布于 瑞银集团(UBS)经济学家上调了对2025年瑞士国内生产总值(GDP)增长的预期。不过，由于担忧美国可能加征关税，他们对2026年的预测则更为悲观。

更多阅览 瑞银经济学家上调2025年经济增长预期
Dagmar Rösler呼吁就早期法语教学进行讨论。

相关内容

瑞士“第一教师”质疑瑞士早期法语教学质量

此内容发布于 针对刚刚公布的学生语言能力评估结果，瑞士教师伞形组织主席认为，应就幼儿法语课进行讨论，并表示，今后的法语教学应与英语有所区别。

更多阅览 瑞士“第一教师”质疑瑞士早期法语教学质量
三分之一的雨燕巢穴遭塑料污染。

相关内容

欧洲三分之一的雨燕巢穴含有塑料

此内容发布于 尽管雨燕很少在地面活动，但高达三分之一的雨燕巢穴遭到塑料垃圾污染。这是针对大气微塑料与动物物种之间相互作用的首次研究。

更多阅览 欧洲三分之一的雨燕巢穴含有塑料
瑞士学生语言能力存在巨大差异。

相关内容

瑞士学生语言学习能力天差地别

此内容发布于 义务教育结束时，相当高比例的瑞士学生都能掌握教学语言的基本阅读能力。但是，在拼写和外语学习方面，学生之间却存在天壤之别。

更多阅览 瑞士学生语言学习能力天差地别
尽管老年人对于换一种新的住房形式做好了准备，却往往找不到理想住房。

相关内容

瑞士老年人寻求新居住形式的坎坷之路

此内容发布于 对许多老年人来说，儿女搬走后，公寓会突然变得空空荡荡。一项瑞士调研显示，尽管老年人对于换一种新的住房形式做好了准备，却往往找不到理想住房。

更多阅览 瑞士老年人寻求新居住形式的坎坷之路

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
瑞士与欧盟的复杂关系

相关内容

瑞士与欧盟：“近情情怯”要多久？

此内容发布于 瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)希望在今年年底前达成一揽子协议，更新与欧盟的关系。不过进展也许不会那么一帆风顺。

更多阅览 瑞士与欧盟：“近情情怯”要多久？
虽然欧盟和瑞士使用不同的货币，但彼此之间的经济联系却十分紧密(象征性图片)。

相关内容

八张图，看懂瑞士与欧盟的经贸关系

此内容发布于 瑞士与欧盟在2024年年底达成了一揽子新的双边协议。这些协议不仅关乎双方经贸往来，也深刻影响着欧洲内部与周边国家的合作格局。本文梳理了瑞士与欧盟长期以来密不可分的经济联系，并通过一组关键数据为您揭示其中脉络。

更多阅览 八张图，看懂瑞士与欧盟的经贸关系
经过十年跌宕起伏的谈判，瑞士与欧盟最终找达成共识。

相关内容

“瑞士和欧盟的双边道路行不通”

此内容发布于 瑞士与欧盟达成专门为瑞士量身定制的双边协议。然而，在部分专家看来，双边道路并非长久之计。瑞士资讯swissinfo.ch的视频辩论节目Let’s Talk邀请嘉宾探讨瑞欧关系的前景。

更多阅览 “瑞士和欧盟的双边道路行不通”

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团