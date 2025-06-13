瑞士人对欧洲的认同感低于邻国
一项最新调研显示，大多数瑞士人首先将自己视为瑞士人。根据市场调研机构舆观(YouGov)瑞士分部的调研，只有4%的瑞士人表示自己首先是欧洲人。
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此次调研显示，69%的受访者称自己是“瑞士人而非欧洲人”。大约21%的人认为自己既是瑞士人也是欧洲人。而在年长群体中，这种双重身份认同更为常见：60岁以上人群中，有31%表示自己既是瑞士人也是欧洲人；而在15-29岁群体中，仅有13%这么认为。年轻受访者更倾向于认为自己首先是瑞士人(75%)，而年长者中持这种看法的比例为64%。
邻国情况则有所不同。在德国，47%的受访者将自己首先视为德国人，11%认为自己是欧洲人，超过三分之一(35%)的人则认为两种身份同等重要。
在奥地利，49%的受访者更倾向于认同奥地利人身份，19%觉得自己首先是欧洲人，28%则表示国家和欧洲身份同等重要。
这项调研在2025年1-5月间以在线方式进行，访问了德国的2283人、奥地利的1000人和瑞士的1245人。结果已根据年龄、性别和地区进行加权，具有各自国家常住人口的代表性。
瑞士人对欧洲身份认同感偏低，背后有多重历史与现实因素的交织。
瑞士自1815年《维也纳会议》起就确立“永久中立国”地位，中立政策不仅是对外战略，更成为瑞士国家认同的核心组成。中立已是瑞士身份的一部分，其目标是确保国家安全与独立。该立场削弱了对“欧洲一体化”理念的心理归属。
瑞士虽然与欧盟虽有深度合作，但出于对瑞士主权和人员自由流动协议(欧盟赖以建立的四大基本自由之一)的担忧，瑞欧双边框架协议的谈判屡屡受挫。
近年来右翼民粹主义在瑞士不断壮大，瑞士人民党(SVP/UDC)持续强调“保持瑞士独立”“拒绝欧盟干预”的政治口号，并通过一系列公投将“远离欧洲”诉求推向舆论主流。
瑞士和欧盟之间“爱恨交织”的关系恐怕很难在短时间内发生质的变化。
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