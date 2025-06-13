瑞士人对欧洲的认同感低于邻国

瑞士人认同国家身份胜于欧洲身份。 Keystone-SDA

一项最新调研显示，大多数瑞士人首先将自己视为瑞士人。根据市场调研机构舆观(YouGov)瑞士分部的调研，只有4%的瑞士人表示自己首先是欧洲人。

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此次调研显示，69%的受访者称自己是“瑞士人而非欧洲人”。大约21%的人认为自己既是瑞士人也是欧洲人。而在年长群体中，这种双重身份认同更为常见：60岁以上人群中，有31%表示自己既是瑞士人也是欧洲人；而在15-29岁群体中，仅有13%这么认为。年轻受访者更倾向于认为自己首先是瑞士人(75%)，而年长者中持这种看法的比例为64%。

邻国情况则有所不同。在德国，47%的受访者将自己首先视为德国人，11%认为自己是欧洲人，超过三分之一(35%)的人则认为两种身份同等重要。

在奥地利，49%的受访者更倾向于认同奥地利人身份，19%觉得自己首先是欧洲人，28%则表示国家和欧洲身份同等重要。

这项调研在2025年1-5月间以在线方式进行，访问了德国的2283人、奥地利的1000人和瑞士的1245人。结果已根据年龄、性别和地区进行加权，具有各自国家常住人口的代表性。