瑞士人愈发质疑传统性别角色

越来越多的瑞士人开始质疑性别角色的划分。 Keystone-SDA

越来越多的瑞士人开始对传统性别角色提出质疑。而公众对同性伴侣抚养孩子的接受度在十年内上升了25个百分点。

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根据联邦统计局5月13日发布的一项分析，2023年，在年龄介于15至80岁之间的受访者中，有三分之二认为孩子在同性伴侣家庭中也可以快乐成长。

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在性别角色分工方面，仅约四分之一的受访者仍认为“男性应负责养家”。同时，认为“女性更擅长照顾年幼子女”的比例也降至三分之一。而十年前，这两个比例分别为39%和51%。

至于家庭的理想分工方式，过半受访者表示父母双方都应从事兼职工作。但在现实中，母亲兼职、父亲全职的模式依然占据主导，占比达到46%。

联邦统计局《性别角色与家庭生活感知》报告 这份由瑞士联邦统计局发布的报告基于2023年对全国15至80岁居民的调研，样本覆盖语言区、城乡类型、教育程度及信仰背景。调查旨在了解公众对性别角色、育儿职责及家庭分工的态度变化，相关数据来源于“家庭与世代调查”(Enquête sur les familles et les générations)。 报告显示，瑞士社会在过去十年间对传统性别角色的认知出现明显转变。不过，虽然多数人倾向于更平等的家庭分工，但现实中仍以“母亲兼职、父亲全职”的模式为主，尤其在意大利语区和传统宗教背景较强的人群中，这种性别角色分工更为明显。 报告总结指出，自2013年以来，瑞士社会整体观念正向性别平等方向演进，尤其在城市、高学历与年轻群体中尤为显著。 信息来源：联邦统计局外部链接