瑞士媒体：瑞士领导人对专制国家表现出过分友好遭嘲讽

瑞士的联邦委员们在与中国官员互动时却表现出了极大的友好和开心 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。瑞士媒体近日对联邦委员访华时表现出的友好姿态予以了嘲讽；六十年前，中国在塔克拉玛干沙漠爆炸了第一颗原子弹，瑞士如何帮助中国获得原子弹；瑞士的“黄金签证”允许富有的外国人通过缴纳一定数额的税款获得居留许可。

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瑞士资讯swissinfo.ch

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我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

瑞士领导人对专制国家表现出过分的友好遭嘲讽

瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)近日对联邦委员访华时表现出的友好姿态予以了嘲讽：瑞士联邦委员会针对中国镇压持不同政见者表示批评，称这是对瑞士主权的威胁。然而，瑞士的联邦委员们在与中国官员互动时却表现出了极大的友好。伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)最近在访问中国时，就表现得非常开心，甚至在镜头前竖起了大拇指。

瑞士一直试图在与中国的关系中找到平衡。中国是瑞士的重要贸易伙伴，尤其是在当前与美国发生关税争端的情况下。然而，中国也压迫少数族群，并在瑞士采取行动-瑞士联邦委员会最近公布了一份“中国在瑞士镇压持不同政见者”报告，报告明确批评了这种跨国压迫行为。

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瑞士不应该对一个如此肆无忌惮地对待其公民的国家表现出这样的热情。 《每日导报》

联邦委员卡西斯在这次访华时的友好姿态引发了争议。2016年，约翰·施奈德-阿曼(Johann Schneider-Ammann)访问中国时，习近平主席已经当权，并将中国变成了一个专制国家。尽管当时对维吾尔族人的压迫已经开始，但施奈德-阿曼仍在镜头前拥抱一位中国部长，并露出了开怀的笑脸。三年后，卡西斯在伯尔尼与中国外交部长热情拥抱，并在最近的中国访问中表现得同样开心。

今年2月，联邦委员会在公布那份调查报告时表示：跨国镇压对瑞士主权构成了重大威胁，并在某些情况下严重干扰了瑞士的法律体系。因此，卡西斯这次在中国公开场合露出的笑脸被解读为“过分的逢场作戏”，这让许多瑞士的中国持不同政见者感到寒心。(Tages-Anzeiger外部链接/德)

冷战期间，瑞士情报局因资金和人员短缺，无法阻止中国人的多种核走私活动。 KEYSTONE

秘密行动“艾格峰”-瑞士如何帮助中国获得原子弹

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)4月发布题为《秘密行动“艾格峰”-瑞士如何帮助中国获得原子弹》。文章开头写道：“六十年前，中国在塔克拉玛干沙漠爆炸了第一颗原子弹。核走私的中心枢纽在瑞士，贸易商主要来自德国。”

中国第一颗核弹爆炸当量约为2万吨，相当于二战末期美国在广岛和长崎投下的原子弹。“而那时的中国几乎不可能利用自己的资源制造原子弹…… 瑞士至少间接地帮助了这个共产主义农业国家：从20世纪50年代中期开始，中国驻伯尔尼大使馆就将瑞士定为其核走私的中心枢纽。”《新苏黎世报》写道。

中国人在瑞士建立了一个“可疑的贸易商网络”，网络中许多人来自德国，他们通过曲折的路线将包括化学品及技术部件运送到北京。当时，西方国家对所有用于生产核武器的物资都实行严格禁运，而通过瑞士就可以规避制裁。而瑞士对既可民用又可军用的技术部件的出口有时甚至“睁一只眼闭一只眼”。

冷战期间，瑞士情报局因资金和人员短缺，无法阻止中国人的多种核走私活动。瑞中建交后，中国驻伯尔尼大使馆很快就接洽到Friedrich Fuhrmeister和Menander Volchok等试图与北京做生意的德国人。他们向中国使馆引荐了可以提供技术利基产品的公司-多家瑞士公司牵扯其中-并帮助中国获得禁运的重水、铀等制造核弹所必须的化学材料。

回顾历史之后，《新苏黎世报》介绍了中国核武器现状：中国目前正在升级塔克拉玛干沙漠的罗布泊试验场；去年，中国常规核弹头数量从500增至600枚。这引发猜测：北京有可能违背其“仅在遭受核攻击时才会使用核武库”的承诺。战术核武器被认为是解决台湾等地区冲突的有效手段。 (NZZ外部链接/德)

如果满足一定条件，瑞士各州可以向来自非欧盟和欧洲自由贸易联盟国家的居民颁发居留证。 Keystone / Christian Beutler

瑞士的“黄金签证”

4月30日，瑞士双语新闻门户网站Watson.ch报道：美国总统唐纳德·特朗普最近提出了一项新的移民政策，允许外国人支付500万美元购买“金卡”，获得美国永久居留权。而瑞士早就有类似的“黄金签证”。

自2023年以来，瑞士的“黄金签证”业务蓬勃发展，需求增加了20%以上。瑞士的“黄金签证”允许富有的外国人通过缴纳一定数额的税款获得居留许可。根据瑞士的《外国人与融合法(AIG)第30条，如果满足“重要的公共利益”，各州可以向来自非欧盟和欧洲自由贸易联盟国家的居民颁发居留证。

任何人只要愿意每年缴纳一定数额的税款，就可以留在瑞士，这一法律漏洞被称为 “黄金签证”。 Watson.ch

目前，瑞士有496人持有“黄金签证”。尽管瑞士法律要求严格，但在实践中，金钱成为决定性因素。近年来，持有“黄金签证”的主要是富有的俄罗斯人，但来自中国、美国和英国的申请者数量也在增加。尽管乌克兰战争，俄罗斯富豪的数量仍略有增加。

瑞士最著名的“黄金签证”持有者之一是英国流行歌星罗比·威廉姆斯(Robbie Williams)。他于2023年夏天与家人搬到伯尔尼高原地区的格施塔德(Gstaad)，住在一栋面积约400平方米、拥有六间卧室的木屋别墅中。目前尚不清楚他缴纳了多少税款。 (Watson.ch外部链接/德)

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