瑞士媒体：美国总统不愿再向台湾提供更多军事援助
亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。美国总统不愿再向台湾提供更多军事援助，标志着美国对台政策的重大转变；中国试图通过香山安全论坛提升自身在全球安全事务中的话语权；中国年轻一代的就业困境日益严峻，几乎每五位年轻人中就有一人失业。
閱讀本文繁體字版本請 點擊此處
我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。
下面是主要内容摘要：
唐纳德·特朗普拒绝批准对台军事援助
瑞士双语新闻门户网站Watson.ch于9月20日报道，美国总统·特朗普不愿再向台湾提供更多军事援助-据悉，他的这一态度与美中贸易谈判不无关系。
美国于1970年起就不再在外交层面承认台湾，但美国仍然是台湾的主要武器供应国。文章写到，特朗普拒绝批准向台湾提供4亿美元军事援助的决定“标志着美国对台政策的重大转变”。
在拜登执政期间，华盛顿批准了超过20亿美元的对台军事援助。但特朗普不支持在“无经济回报”地条件下向台湾提供武器。他在对乌克兰的援助中也曾表达过这一倾向。
“维护美国和台湾自由，重要的一点在于加强军事合作，加强在国防工业方面的合作，并充分利用相关资金。”Roger Wicker，美国参议院军事委员会主席
自特朗普今年1月重返白宫以来，台北一直对其与美国的关系以及华盛顿保卫台湾的决心感到担忧。但美国参议院军事委员会主席Roger Wicker表示，他决心保持美台“最好的朋友”关系。
美国和台湾国防官员于8月在阿拉斯加举行会晤，讨论了一项总额可能达数十亿美元的武器交易，其中包括无人机、导弹和用于监测台湾海岸线的传感器。
Watson.ch提示，特朗普拒绝向台湾提供军事援助一事尚未最终敲定。(Watson外部链接/法)
中国国防部长警告：世界处于“战争与和平”的十字路口
9月18日，瑞士双语新闻门户网站Watson.ch报道，在北京举行的香山安全论坛上，中国国防部长董军强调，中国坚决反对外部势力干涉内务，并表示中国人民解放军是捍卫国家统一的“强大力量”。
董军重申，台湾“无可争议地是中国的一部分”，中国“绝不允许任何形式的台独企图”，并准备随时打击任何外部军事干涉，尽管他并未点名具体国家。美国作为台湾最重要的防务伙伴，成为外界关注的焦点。
“当今世界正处在一个十字路口：和平还是战争，对话还是面对。”
中国国防部长董军
在南海问题上，董军指出，中国将采取措施维护自身主权和海洋权益。他批评某些国家奉行“强权即公理”的军事战略，警告这将最终导致“弱肉强食”的局面。此前，中国宣布将南海一处环礁设为自然保护区，引发菲律宾方面的强烈反应。
香山论坛被视为中国版的“香格里拉会议”，旨在提供一个非西方主导的安全政策交流平台。西方国家与会代表的级别普遍较低，德国和美国仅派出驻华使馆武官出席了论坛。中国今年也未派高级代表参加新加坡的香格里拉会议，董军与美国防长黑格塞斯的会晤也未成行。
瑞士电视台(SRF外部链接)则指出，中国试图通过该论坛提升自身在全球安全事务中的话语权，苏黎世大学中国问题专家Simona Grano在报道中表示，中国希望借此驳回外界的批评，但若不拿出实质性举措，很难取得效果。(Watson外部链接/德)
中国青年失业率攀升至近两年新高，官方数据或低估实际情况
9月19日瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)就中国青年失业状况进行了报道：中国年轻一代的就业困境日益严峻。根据中国国家统计局9月中旬公布的数据显示，2025年8月，16-24岁人群的失业率达到18.9%，几乎每五位年轻人中就有一人没有工作。这一数字不仅高于7月的17.8%，还创下近两年来的新高。
值得注意的是，中国官方曾在2023年中止公布青年失业率长达五个月，并调整统计标准，将在校大学生排除在失业人口之外。专家指出，这一做法可能掩盖了实际失业情况。
面对就业压力，一部分年轻人选择继续深造，另一些则尝试出国寻找机会。也有不少人，尤其是来自经济条件较好的家庭的人，暂时退出了劳动力市场。北京劳动力市场研究员张丹丹指出：“当劳动力市场疲软时，许多人宁愿观望或暂时退出劳动力市场。”
“2023年青年实际失业率很可能高达46.5%，远高于当时公布的19.7%。“北京劳动力市场研究员张丹丹(Zhang Dan Dan，音译)
与此同时，越来越多的大学毕业生转向快递、代驾等平台经济岗位。据统计，今年夏天中国高校毕业生人数达1220万，创历史新高。外卖平台如美团、饿了么成为不少年轻人的就业选择。一项研究显示，62.8%的外卖骑手是家庭中的唯一经济支柱， 77%是因失业后转入该行业。
中国经济增长乏力、企业利润下滑是导致岗位减少的主要原因。专家警告，官方数据可能低估了实际失业率，尤其是未统计农村地区和“隐性失业”人群。(NZZ外部链接/德)
瑞士重要新闻简讯
这些也许是你本周不应错过的信息：
2025年夏季，瑞士约200人死于极端高温
苏黎世为外来吸毒者开设临时吸毒场所
苏黎世城的猫们逃过一劫
罗氏制药宣布在乳腺癌三期临床试验中取得成功
