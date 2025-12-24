瑞士媒体：美国批准史上最大对台军售，中国强烈反应

美国对台军售可能成为美中关系的新焦点，令亚太地区安全形势更加复杂。 keystone

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。①美国政府宣布，将向台湾提供价值110亿美元的武器，这是迄今为止最大规模的对台军售方案。②路透社报道称，中国已成功制造出一台极紫外光刻机原型，这一消息震惊了全球半导体行业。③今年当选的芬兰小姐萨拉·扎夫斯因发布的“眯眯眼”照片被剥夺头衔和桂冠。

10 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

美国批准史上最大对台军售，中国强烈反应

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)于12月18日报道，美国政府宣布，将向台湾提供价值110亿美元的武器，这是迄今为止最大规模的对台军售方案，涵盖八类装备，包括肩扛式“标枪”反坦克导弹、神风无人机，以及高机动性火箭系统(HIMARS)等“非对称武器”，旨在提升台湾快速反应和防御能力。该方案已提交国会审议，预计将获两党支持。

台湾国防部在声明中表示，此举将快速带来巨大的威慑力量，发挥不对称作战优势，总统府则对美国的支持表示感谢。赖清德政府近年来持续增加国防预算，计划到2030年将军费提升至GDP占比5%，并提出总额 310亿瑞郎的特别预算，用于八年内采购武器及发展本土防务产业，目标是在2033年前实现“高度弹性的全面威慑能力”。目前，台湾仍在等待此前签署的 215亿美元军备交付，由于美国防务产业产能不足，交付时间仍不确定。

“美方向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对、强烈谴责。以武器援助‘台独’，只会自食其果；企图借台湾遏制中国，注定失败。” 中国外交部发言人郭嘉昆

中国对美国此举表达强烈谴责，称军售严重违反“一中原则”，损害中国主权和安全，破坏台海和平稳定，并警告将采取“果断且有力的措施”作为回应。

瑞士电信互联网服务提供商电子信息平台Bluewin外部链接在报道中指出，美国此举是特朗普政府进一步挑战北京核心利益的举动，并认为此举可能加剧台海紧张局势，影响全球安全与供应链格局。

随着美国国会预计批准该军售方案，未来几年内这些武器将陆续交付台湾。这不仅将改变台湾防务能力，也可能成为美中关系的新焦点，令亚太地区安全形势更加复杂。(NZZ外部链接/德)

截至目前全球只有荷兰ASML公司具备制造这种机器的能力。 keystone

中国据称成功研发超紫外光刻机原型，全球芯片格局或迎重大变化

12月18日，瑞士双语新闻门户网站Watson.ch刊登一篇这样的文章：据路透社报道，中国已成功制造出一台极紫外(EUV)光刻机原型，这一消息震惊了全球半导体行业。极紫外光刻机是生产最先进芯片的重要设备，目前全球只有荷兰ASML公司具备制造这种机器的能力。该技术不仅决定经济竞争力，更在人工智能和军事领域具有战略意义。

长期以来，美国及其盟友通过出口管制阻止中国获得这项技术。ASML花费数十年才开发出这项技术。中国据称已在六年内完成原型研发，尽管该设备尚无法量产芯片，但已能产生所需的 极紫外光源。

“中国还需要很多很多年才能掌握这项技术。” 荷兰ASML公司首席执行官Christophe Fouquet今年 4 月曾说。

这台原型机是中国政府推动半导体自主化计划的重要成果。据称，中国不仅组建了百人工程师团队拆解旧设备，还招募了ASML前员工参与研发。业内人士将这一行动比作“中国的‘曼哈顿计划’”，因为从科学和技术角度看，制造一台 极紫外光刻机甚至比制造核武器更复杂。

目前，中国计划在2028年前建成可量产芯片的专用极紫外光刻机。若这一目标实现，将打破西方在高端芯片制造上的垄断，对全球科技和地缘政治格局产生深远影响。(Watson外部链接/德)

芬兰小姐萨拉·扎夫斯(Sarah Dzafce) keystone

芬兰小姐发布“眯眯眼”照片，被剥夺头衔和桂冠

瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)12月18日报道了欧洲最新一起沸沸扬扬的种族歧视事件：今年当选的芬兰小姐萨拉·扎夫斯(Sarah Dzafce)发布的“眯眯眼”照片引发一场唇枪舌战。

在其社交媒体上，萨拉·扎夫斯发布一张拉眼角的照片，并配文：“我们去吃中餐吧。” 这张照片在11月底引起争议，公众指责其强化了种​​族主义刻板印象。扎夫斯最初没有接受批评，同时解释道，她当时头痛剧烈，“只是在揉太阳穴”。

直到亚洲地区出现第一波批评声浪时，扎夫切被剥夺了芬兰小姐头衔。芬兰小姐组委会表示“不容忍任何种族歧视行为”。随后扎夫切表示公开道歉。

但事件并未因此而结束：右翼民粹主义政客-芬兰人党议员Juho Eerola、Kaisa Garedew 和欧洲议会议员Sebastian Tynkkyne-分别发布了自己的拉眼角鬼脸照，有人还配文“我是萨拉“。芬兰人党主席、财政部长兼副总理Riikka Purra为同僚的举动辩护：“他们只是想凸显这场讨论的荒谬”。

“在日本、中国和韩国，人们认为荒谬的并非这场讨论本身，而是芬兰人的无知固执。” 《每日导报》评论道。芬兰航空日前发表声明称，这些带有种族歧视色彩的图片已经对该公司的运营造成了影响。

芬兰人党党团主席Jani Mäkelä暗示，亚洲的批评声浪可能是中国带动的，这并未起到改善局势的作用。而芬兰总理欧尔波则向媒体表示芬兰民粹主义政客的行为“愚蠢且损害了国家利益”。(Tagesanzeiger外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 住房短缺：苏黎世居民的最大心病 此内容发布于 住房短缺是瑞士苏黎世居民面临的最紧迫的问题。近期的一项人口调查显示，56%的受访者将其列为首要关切。 更多阅览 住房短缺：苏黎世居民的最大心病

相关内容

相关内容 被误收养的野猫幼崽重归自然 此内容发布于 三只在日内瓦森林中被认作家猫收养的野猫幼崽已重新返回大自然。经确认为野生猫后，三只幼崽一直寄养在猛禽与野生动物康复中心(centre for the rehabilitation of birds of prey and wildlife,CRR)。 更多阅览 被误收养的野猫幼崽重归自然

相关内容

相关内容 瑞士议会呼吁否决移民限制提案 此内容发布于 瑞士议会建议选民对瑞士人民党提出的“不要增长到1000万!”的公民动议投反对票。 更多阅览 瑞士议会呼吁否决移民限制提案

相关内容

相关内容 瑞士外卖顾客偏爱餐饮“私人定制” 此内容发布于 根据瑞士外卖平台Just Eat的年报，食客们越来越追求将餐食份量、食材和饮品搭配的选择权掌握在自己手中。该年报同时反映出时下最流行的风味、菜品及饮料产品。 更多阅览 瑞士外卖顾客偏爱餐饮“私人定制”

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

参与讨论

瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。⁠也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。

本周讨论话题：

相关内容 讨论 提问者： Elena Servettaz 日内瓦还能塑造全球核稳定的未来吗？ 日内瓦是否仍有能力在未来的全球核稳定架构中发挥关键作用？欢迎分享你的看法。 参与讨论 查看讨论

通讯订阅

订阅我们的«瑞士媒体里的中国»时事通讯，了解瑞士媒体关于中国话题的新闻、观点及分析文章的总结。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？这个时事通讯让你对此一目了然。

当然，你也可以挑选你喜欢或关注的话题，订阅我们的最新及最热门文章。

最后，如果你对我们的报道有任何想法或建议，请随时与我们联系。 ​

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于12月31日星期三发布。

致以来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部