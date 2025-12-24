瑞士媒體：美國核准史上最大對台軍售，中國強烈反應

美國對台軍售可能成為美中關係的新焦點，令亞太地區安全情勢更加複雜。 Keystone

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。①美國政府宣布，將向台灣提供價值110億美元的武器，這是迄今為止最大規模的對台軍售方案。②路透社報導稱，中國已成功製造出極紫外光刻機原型，這一消息震驚了全球半導體產業。③今年當選的芬蘭小姐薩拉·扎夫斯因發布的「瞇瞇眼」照片被剝奪頭銜和桂冠。

11 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch

阅读本文简体字版本请 点击这里

我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

美國批准史上最大對台軍售，中國強烈反應

瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)於12月18日報導，美國政府宣布，將向台灣提供價值110億美元的武器，這是迄今為止最大規模的對台軍售方案，涵蓋八類裝備，包括肩扛式“標槍”反坦克導彈、神風無人機，以及高功率火箭系統(HIMARS)，旨在提升該方案已提交國會審議，預計將獲得兩黨支持。

台灣國防部在聲明中表示，此舉將快速帶來巨大的嚇阻力量，發揮不對稱作戰優勢，總統府則對美國的支持表示感謝。賴清德政府近年來持續增加國防預算，計畫到2030年將軍費提升至GDP佔比5%，並提出總額310億瑞郎的特別預算，用於八年內採購武器及發展本土防務產業，目標是在2033年前實現「高度彈性的全面威懾能力」。目前，台灣仍在等待先前簽署的215億美元軍備交付，由於美國防務產業產能不足，交付時間仍不確定。

「美方向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對、強烈譴責。以武器援助’台獨’，只會自食其果；企圖借台灣遏制中國，注定失敗。」 中國外交部發言人郭嘉昆

中國對美國此舉表達強烈譴責，稱軍售嚴重違反「一中原則」，損害中國主權和安全，破壞台海和平穩定，並警告將採取「果斷且有力的措施」作為回應。

瑞士電信網際網路服務供應商電子資訊平台Bluewin外部链接在通報中指出，美國此舉是川普政府進一步挑戰北京核心利益的舉動，並認為此舉可能加劇台海緊張局勢，影響全球安全與供應鏈格局。

隨著美國國會預計批准該軍售方案，未來幾年內這些武器將陸續交付台灣。這不僅將改變台灣防衛能力，也可能成為美中關係的新焦點，讓亞太地區安全情勢更加複雜。 ( NZZ外部链接/德)

截至目前全球只有荷蘭ASML公司具備製造這種機器的能力。 Keystone

中國據稱成功研發超紫外光刻機原型，全球晶片格局或迎重大變化

12月18日，瑞士雙語新聞入口網站Watson.ch刊登一篇這樣的文章：據路透社報導，中國已成功製造出一台極紫外(EUV)光刻機原型，這一消息震驚了全球半導體行業。極紫外光刻機是生產最先進晶片的重要設備，目前全球只有荷蘭ASML公司具備製造這種機器的能力。該技術不僅決定經濟競爭力，在人工智慧和軍事領域具有戰略意義。

長期以來，美國及其盟友透過出口管制阻止中國獲得這項技術。ASML花費數十年才開發出這項技術。中國據稱已在六年內完成原型研發，儘管該設備尚無法量產晶片，但已能產生所需的極紫外光源。

「中國還需要很多很多年才能掌握這項技術。」 荷蘭ASML公司執行長Christophe Fouquet今年4 月曾說。

這台原型機是中國政府推動半導體自主化計畫的重要成果。據稱，中國不僅組建了百人工程師團隊拆解舊設備，還招募了ASML前員工參與研發。業內人士將這一行動比作「中國的『曼哈頓計劃』」，因為從科學和技術角度看，製造一台極紫外光刻機甚至比製造核武器更複雜。

目前，中國計劃在2028年前建成可量產晶片的專用極紫外光刻機。若此目標實現，將打破西方在高階晶片製造上的壟斷，對全球科技和地緣政治格局產生深遠影響。 ( Watson外部链接/德)

芬蘭小姐薩拉·扎夫斯(Sarah Dzafce) keystone

芬蘭小姐發布「瞇瞇眼」照片，被剝奪頭銜和桂冠

瑞士跨地區的重要德語日報《每日導報》(Tages-Anzeiger)12月18日報導了歐洲最新一起沸沸揚揚的種族歧視事件：今年當選的芬蘭小姐薩拉·扎夫斯(Sarah Dzafce)發布的「瞇瞇眼」照片引發一場唇槍舌戰。

在其社交媒體上，薩拉·扎夫斯發布一張拉眼角的照片，並配文：「我們去吃中餐吧。」這張照片在11月底引起爭議，公眾指責其強化了種族主義刻板印象。扎夫斯最初沒有接受批評，同時解釋道，她當時頭痛劇烈，「只是在揉太陽穴」。

直到亞洲地區出現第一波批評聲浪時，札夫切被剝奪了芬蘭小姐頭銜。芬蘭小姐組委會表示「不容忍任何種族歧視行為」。隨後扎夫切表示公開道歉。

但事件並未因此而結束：右翼民粹主義政客-芬蘭人黨議員Juho Eerola、Kaisa Garedew 和歐洲議會議員Sebastian Tynkkyne-分別發布了自己的拉眼角鬼臉照，有人還配文「我是薩拉」。芬蘭人黨主席、財政部長兼副總理Riikka Purra為同僚的舉動辯護：「他們只是想凸顯這場討論的荒謬」。

「在日本、中國和韓國，人們認為荒謬的並非這場討論本身，而是芬蘭人的無知固執。」《每日導報》評論道。芬蘭航空日前發表聲明稱，這些帶有種族歧視色彩的圖片已經對該公司的營運造成了影響。

芬蘭人黨黨團主席Jani Mäkelä暗示，亞洲的批評聲浪可能是中國帶動的，這並未起到改善局勢的作用。而芬蘭總理歐爾波則向媒體表示芬蘭民粹主義政客的行為「愚蠢且損害了國家利益」。 ( Tagesanzeiger外部链接/德)

外部内容 无法保存您的订阅。 请再试一次。 即将结束 请确认您的电子邮箱地址。 我们刚刚给您寄出了一封邮件，请点击邮件内的链接，完成订阅程序。 每週 瑞士廣播電視集團(SRG SSR)的隱私權政策提供了有關資料處理的附加資訊。 注册后，您将收到我们欢迎系列的时事通讯，以及每年最多6次瑞士资讯SWI swissinfo.ch的更新和背景信息。 我同意瑞士資訊SWI swissinfo.ch電子報(Newsletter)的資料處理條款。 訂閱

以下均为简体内容：

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 住房短缺：苏黎世居民的最大心病 此内容发布于 住房短缺是瑞士苏黎世居民面临的最紧迫的问题。近期的一项人口调查显示，56%的受访者将其列为首要关切。 更多阅览 住房短缺：苏黎世居民的最大心病

相关内容

相关内容 被误收养的野猫幼崽重归自然 此内容发布于 三只在日内瓦森林中被认作家猫收养的野猫幼崽已重新返回大自然。经确认为野生猫后，三只幼崽一直寄养在猛禽与野生动物康复中心(centre for the rehabilitation of birds of prey and wildlife,CRR)。 更多阅览 被误收养的野猫幼崽重归自然

相关内容

相关内容 瑞士议会呼吁否决移民限制提案 此内容发布于 瑞士议会建议选民对瑞士人民党提出的“不要增长到1000万!”的公民动议投反对票。 更多阅览 瑞士议会呼吁否决移民限制提案

相关内容

相关内容 瑞士外卖顾客偏爱餐饮“私人定制” 此内容发布于 根据瑞士外卖平台Just Eat的年报，食客们越来越追求将餐食份量、食材和饮品搭配的选择权掌握在自己手中。该年报同时反映出时下最流行的风味、菜品及饮料产品。 更多阅览 瑞士外卖顾客偏爱餐饮“私人定制”

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

参与讨论

瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。⁠也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。

本周讨论话题：

相关内容 讨论 提问者： Elena Servettaz 日内瓦还能塑造全球核稳定的未来吗？ 日内瓦是否仍有能力在未来的全球核稳定架构中发挥关键作用？欢迎分享你的看法。 参与讨论 查看讨论

通讯订阅

订阅我们的«瑞士媒体里的中国»时事通讯，了解瑞士媒体关于中国话题的新闻、观点及分析文章的总结。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？这个时事通讯让你对此一目了然。

当然，你也可以挑选你喜欢或关注的话题，订阅我们的最新及最热门文章。

最后，如果你对我们的报道有任何想法或建议，请随时与我们联系。 ​

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于12月31日星期三发布。

致以来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部