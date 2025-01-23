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瑞士媒体：TikTok美国之乱-中国难以置信猛揉眼

TikTok在美国下架约12个小时之后，又重新上线。
TikTok在美国下架约12个小时之后，又重新上线。 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里发布的有关中国的报道。瑞士德语广播电视为日前TikTok美国下架事件始末进行了梳理，称中国政府对TikTok公司在美国下架的事件表现出“明显的克制”态度。

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瑞士资讯swissinfo.ch中文部

本文是瑞士媒体关于中国话题的新闻、见解与观点文章的总结与摘要。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？点击这里，订阅这个时事通讯让你对此一目了然。

瑞士德语广播电视为日前TikTok美国下架事件始末进行了梳理；尽管中国政府推出了非常规的经济刺激计划 ，但其努力不过是沧海一粟；中国的产能过剩现象并非偶然，而是政府有意为之。

下面是主要内容摘要：

美国TikTok之乱：中国难以置信猛揉眼

瑞士德语广播电视SRF网站于1月20日发布文章《美国TikTok之乱：中国难以置信猛揉眼》，为日前TikTok美国下架事件始末进行了简要梳理。

美国认为，短视频平台Tiktok有获取美国人数据，并影响公众舆论的嫌疑，责令其在上周日之前在美国出售或下线。几个月来，TikTok及其中国母公司字节跳动一直拒绝考虑分拆方案。

1月19日，TikTok在美国下架大约12个小时之后，又重新上线-理由是，美国当选总统特朗普保证暂时不会对TikTok的美国服务提供商进行处罚。

“禁而未禁，当真要卖？北京现在知道了：可以与特朗普对任何事情进行谈判。”SRF这样评述道。

特朗普承诺给TikTok额外的反应时间，并建议一家美国公司收购TikTok 50%的股份。他还声称，将在就职典礼后立即发布总统令，延长Tiktok的使用期限(编注：美特朗普1月20日签署行政命令，给TikTok额外75天的时间为其美国业务寻找买家。)

“中国的专家们已经把美国称为‘香蕉共和国’。”

Samuel Emch，瑞士德语电视台SRF驻中国记者

瑞士德语电视台记者Samuel Emch介绍说，中国政府对TikTok公司在美国下架的事件表现出“明显的克制”态度。中国外交部仅表示，希望为“所有市场参与者营造一个公开、公平和非歧视的商业环境”。令中国政府感到惊讶的是，一项由美国国会和两党批准、并被美国最高法院认定为有效的法律，现在突然-至少是暂时-不适用了。

在中国看来，“面对特朗普，一切都可以讨价还价。” Samuel Emch描述道，“无论是关税、贸易壁垒还是现行法律，一切都可以与特朗普谈判…..从根本上说，这加强了北京在未来四年的底气。” (SRF/德)

中国人消费意愿的丧失主要源于信心危机。
中国人消费意愿的丧失主要源于信心危机。 Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

为购买洗碗机和微波炉提供补贴： 中国希望以此促进消费

最具传统的瑞士德语日报《新苏黎世报》(NZZ)于1月16日发布文章《为购买洗碗机和微波炉提供补贴： 中国希望以此促进消费》指出，尽管中国政府推出了非常规的经济刺激计划 ，以求“中国消费者重新打开钱包”，但其努力“不过是沧海一粟”。

文章分析道，中国人消费意愿的丧失主要源于信心危机。面对持续的房地产危机、令人堪忧的工作保障，以及大范围的减薪，越来越多的中国消费者选择“持币观望”。

中国政府有意进一步为购买家用电器、汽车和平板电脑或手机等电子产品的消费者提供补贴。“根据去年3月的刺激消费计划，只有冰箱、汽车、电视机和手机的购买者才有资格获得补贴，现在该计划也适用于微波炉、电饭煲和洗碗机。”

但经济专家们怀疑当权者的非常规计划能否将消费者“唤醒”。2024年，中国政府为消费刺激计划注入200亿美元资金。今年，计划再发放100亿美元。但“对于18万亿美元的国内生产总值而言，这不过是九牛一毛。”该计划的第一阶段也确实收效甚微。

“人们选择先偿还房贷，而不是去购物，这是可以理解的。”

瑞银香港分行经济学家张宁(音译)

文章最后写到，“现在，所有的目光都聚焦在3月份的全国人民代表大会年会上。许多观察家预测，政府将在会上提出进一步的措施来刺激经济，尤其是消费。” (NZZ外部链接/德)

中国的产能过剩现象并非偶然，而是政府有意为之。
中国的产能过剩现象并非偶然，而是政府有意为之。 KEYSTONE

中国的经济政策：产能过剩还能持续多久？

瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)近日就中国的经济政策报道称：中国的经济主导地位是蓄意产能过剩的结果。近年来，中国通过一系列战略措施，特别是2015年提出的“中国制造2025”战略，逐步增强了在多个领域的主导地位。尽管国际社会对这一计划提出了批评，但中国政府并未退缩，反而加快了计划的实施，旨在加强中国在自动化、航空、绿色能源和电动汽车等关键行业的发展。

西方对中国贸易顺差的担忧是‘夸大其词’、‘受恐惧驱使’和‘小题大做’

中国官方媒体

中国的产能过剩现象并非偶然，而是政府有意为之。国内企业获得大量补贴，如税收减免和慷慨贷款，而外国竞争者逐渐被挤出中国市场。尽管这种策略导致了低利润率，对本国公民产生了负面影响，但中国政府认为这是值得的，认为这样能将整个价值链引入国内，并迅速与国际竞争对手区分开来。

面对中国商品的泛滥，欧洲和美国采取了不同的反击措施。欧盟委员会针对中国的不公平贸易行为采取了一系列措施，包括对二氧化钛和电动汽车征收关税，并调查中国对风力涡轮机和太阳能组件等产品的生产补贴情况。欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)呼吁采取更强硬的立场，认为中国的产能过剩可能破坏欧洲的工业基础。

美国方面，(前)总统特朗普曾试图通过对中国产品征收高额关税来打击贸易逆差，但效果有限。关税不仅可能导致美国通货膨胀率上升，还可能引发中国的反制措施，使美国对中国的出口更加昂贵。

尽管中国政府对有关中国产能过剩的争论反应激烈，批评这些争论是“冷战思维”的表现，但中国仍在努力促进经济和技术自主。中国欧盟商会表示，北京领导层认为欧盟的反补贴措施是不可接受的贸易和投资壁垒，呼吁布鲁塞尔立即纠正这种做法。(Tages-Anzeiger外部链接/德)

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